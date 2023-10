Sky High Pollution: Stopy vesmírneho odpadu nájdené v stratosfére Zeme

Vedci, ktorí analyzujú údaje zozbierané z výskumnej roviny v stratosfére, urobili prekvapivý objav – drobné kúsky kovu a exotické prvky z vyradených kozmických lodí. Výskum, ktorý uskutočnil National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), spolu s Purdue University a University of Leeds, našiel hliník a ďalšie kovy zabudované v približne 10% častíc v stratosfére. Medzi najneočakávanejšie prvky patrili niób a hafnium, čo sú vzácne prvky, ktoré sa v tejto oblasti atmosféry bežne nenachádzajú. Záhada ich pôvodu bola vyriešená, keď boli prvky vysledované späť k satelitom a raketovým zosilňovačom, ktoré ich používajú v tepelne odolných, vysokovýkonných zliatinách.

Výskum využíval špecializovaný prístroj s názvom PALMS (Particle Analysis by Laser Spectrometry) inštalovaný na výskumnom lietadle na zhromažďovanie a chemickú analýzu jednotlivých častíc vzduchu. Štúdia publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences mala za cieľ študovať aerosólové častice v stratosfére. Stratosféra, druhá vrstva zemskej atmosféry, je domovom ozónovej vrstvy, ktorá chráni planétu pred škodlivým ultrafialovým svetlom.

Aj keď sa množstvo znečistenia z vesmírneho odpadu môže zdať malé, keďže za posledných päť rokov bolo vypustených viac ako 5,000 8,000 satelitov a očakáva sa, že väčšina z nich nakoniec opäť vstúpi do atmosféry, je potrebné pochopiť, ako to ovplyvní stratosférické aerosóly. Organizácia OrbitingNow, ktorá sleduje objekty vo vesmíre, v súčasnosti monitoruje približne XNUMX XNUMX objektov na nízkej obežnej dráhe Zeme, ktoré nakoniec zhoria v atmosfére.

Tento výskum poukazuje na neviditeľný vplyv prieskumu vesmíru na životné prostredie Zeme a dôležitosť zodpovednej likvidácie vesmírneho odpadu. Pochopenie toho, ako vesmírne odpadky ovplyvňujú našu atmosféru, je kľúčové pre ochranu našej planéty aj pre trvalo udržateľný rozvoj vesmírnych technológií.

