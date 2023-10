Vznik novej planéty z masívnej zrážky obrovských planét

By

Astronómovia po prvýkrát potenciálne zaznamenali dosvit masívnej kolízie dvoch obrovských planét. Táto kolízia by mohla viesť k vytvoreniu úplne novej planéty, čo by poskytlo vzácnu príležitosť byť svedkom zrodu sveta a získať prehľad o procese formovania planét.

V decembri 2021 astronómovia pozorovali hviezdu podobnú Slnku, známu ako ASASSN-21qj, blikajúcu a počas niekoľkých mesiacov zaznamenali zmeny vo viditeľnom svetle. Toto stmievanie sa spočiatku pripisovalo prechodu materiálu medzi hviezdou a Zemou. Amatérsky astronóm Arttu Sainio si však všimol, že emisia infračerveného svetla z hviezdy vzrástla roky predtým, ako došlo k zoslabeniu viditeľného svetla.

Na základe týchto pozorovaní vedci navrhujú, že blikanie a nárast infračerveného svetla možno vysvetliť kataklizmickou zrážkou medzi dvoma planétami. Predpokladá sa, že obrovské dopady, ako sú tieto kolízie, zohrávajú kľúčovú úlohu v záverečných fázach formovania planét, pri formovaní ich veľkosti, zloženia a obežných dráh.

Ak je hypotéza o zrážke správna, náraz by uvoľnil značné množstvo energie, prehriatie a roztavenie materiálu z kolidujúcich planét. To by vytvorilo horúcu, žiariacu hmotu stokrát väčšiu ako pôvodné planéty. Pozorovania zvýšeného infračerveného svetla pravdepodobne vyplývali z tohto masívneho telesa vyžarujúceho teplo.

Kolízia by tiež vymrštila úlomky na rôzne obežné dráhy okolo hviezdy, z ktorých niektoré by sa vyparili a vytvorili oblaky drobného ľadu a skalných kryštálov. Tieto oblaky viedli k sporadickému stlmeniu viditeľného svetla hviezdy, keď prechádzali medzi ASASSN-21qj a Zemou.

Zistenia naznačujú, že zrážajúce sa planéty boli pravdepodobne podobné veľkosti ako Urán a Neptún a obsahovali značné množstvo ľadu. K zrážke pravdepodobne došlo vo väčšej vzdialenosti od hviezdy, čo pripomína skôr vonkajšie oblasti našej slnečnej sústavy než tesne zabalené planetárne systémy pozorované inde.

Štúdiom tohto hviezdneho systému v priebehu času vedci dúfajú, že získajú ďalšie poznatky o vzniku planét. Budúce pozorovania pomocou ďalekohľadov, ako je JWST NASA, umožnia výskumníkom určiť veľkosti a zloženie častíc trosiek, analyzovať chémiu tela po náraze a sledovať jeho chladiaci proces. Môžu byť dokonca svedkami vzniku nových mesiacov.

Tento objav poskytuje jedinečnú príležitosť pozorovať formovanie novej planéty v reálnom čase a rozšíriť naše chápanie toho, ako obrovské dopady formujú planetárne systémy.

