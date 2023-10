Odporový tréning pre starnúcich dospelých: Zlepšenie kvality života a prevencia straty svalov

Ako starneme, je čoraz dôležitejšie uprednostňovať fyzickú kondíciu a zdravie, aby sme si udržali schopnosť vykonávať každodenné úlohy bez pocitu fyzického vyčerpania. Zostať fyzicky aktívny, keď starneme, nielen zlepšuje kvalitu nášho života, ale umožňuje nám aj naďalej vytvárať špeciálne spomienky s našimi blízkymi. Jednou z účinných metód na udržanie fyzických funkcií a prevenciu straty svalovej hmoty súvisiacej s vekom je odporový tréning.

Odporový tréning, tiež známy ako silový tréning, zahŕňa vykonávanie cvičení, ktoré vyzývajú svaly, aby prekonali odpor. Môže mať rôzne formy a môže byť prispôsobený potrebám jednotlivca, keď starne. Začlenenie odporového tréningu do našej cvičebnej rutiny môže pomôcť v boji proti prirodzenému poklesu svalovej funkcie a hmoty, ku ktorému dochádza s vekom, známemu ako sarkopénia. Sarkopénia je spojená so zvýšeným rizikom pádu, kardiovaskulárnych ochorení, metabolických ochorení a iných zdravotných problémov.

Nedávny výskum naznačuje, že nízka svalová sila je významným faktorom, ktorý prispieva k sarkopénii. Preto je implementácia správneho tréningového programu zameraného na zlepšenie sily nevyhnutná v boji proti tomuto poklesu alebo pri jeho zvrátení. Pravidelný silový tréning so strednými až ťažkými váhami sa ukázal ako účinný pri prevencii sarkopénie a považuje sa za bezpečný, ak sa vykonáva správne. Je však dôležité požiadať o radu kvalifikovaných odborníkov, ako sú osobní tréneri alebo siloví a kondiční špecialisti, aby ste zaistili správnu formu a techniku.

Podľa Národnej asociácie pre silu a kondíciu by sa starší dospelí mali venovať silovému tréningu dva až tri dni v týždni. Tréningy by mali zahŕňať cvičenia zahŕňajúce viacero kĺbov na hlavnú svalovú skupinu so šiestimi až 12 opakovaniami v sérii. Intenzita by mala byť nastavená medzi 50 % až 85 % z maximálneho počtu opakovaní jednotlivca. Medzi sériami sa odporúča odpočívať dve až tri minúty, čo umožní dostatočný čas na zotavenie. Odporúča sa, aby starší dospelí vykonávali tento program dva až tri dni v týždni, s 24 až 48 hodinami medzi jednotlivými sedeniami.

Implementácia odporového tréningového programu prispôsobeného vašim vlastným potrebám a cieľom môže výrazne zvýšiť silu a podporiť zdravé udržanie svalov a kostí, keď starnete. Zatiaľ čo vyššie uvedené pokyny poskytujú rámec, konzultácia s odborníkom umožní prispôsobenejší cvičebný program. Uprednostňovanie silového tréningu nielen posilňuje svaly, ale zlepšuje aj celkovú kvalitu života a vitalitu u starnúcich dospelých.

Odporový tréning môže mať mnoho podôb. Jamie Grill/Tetra Images cez Getty Images.

