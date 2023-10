Stať sa svedkom veľkolepej erupcie gejzíru Steamboat v národnom parku Yellowstone

Erupcia gejzíru Steamboat v Yellowstonskom národnom parku je pozoruhodný pohľad, ktorý mnohí návštevníci dúfajú zažiť. Kathleen Rynkiewicz-Stuby mala neuveriteľnú príležitosť vidieť túto podívanú nedávno, keď vybuchol najvyšší aktívny gejzír na svete, ktorý vystrelil horúcu vodu a paru až do výšky 400 stôp do vzduchu. Zachytila ​​video z akcie, na ktorej bol násilne vypudzovaný dych vyrážajúci stĺp pary z gejzíru sprevádzaný zvukom pripomínajúcim prúdový motor.

Gejzír Steamboat, ktorý sa nachádza v povodí Norris Geyser Basin, je v súčasnosti vo svojom najaktívnejšom období, aké kedy bolo zaznamenané. Na rozdiel od predvídateľných erupcií Old Faithful sú erupcie Steamboatu veľmi nepredvídateľné, čo z nich robí nepolapiteľný jav, ktorý možno vidieť. Existujú však náznaky, ktoré môžu návštevníci sledovať, aby zvýšili svoje šance, že uvidia Steamboat v celej jeho kráse.

Mike Poland, výskumný geofyzik a vedec zodpovedný za observatórium Yellowstone Volcano Observatory, vysvetlil rôzne fázy typickej erupcie Steamboat. Počiatočná fáza, známa ako vodná fáza, trvá niekoľko minút a zahŕňa vystreľovanie vody do výšky 300 až 400 stôp. Následne sa gejzír dostáva do parnej fázy, ktorá môže s klesajúcou intenzitou trvať až 24 hodín. Video zachytené Rynkiewicz-Stuby zachytilo parnú fázu erupcie, čo naznačuje, že bola natočená krátko po ukončení vodnej fázy.

Každý gejzír v Yellowstone má svoju jedinečnú osobnosť a harmonogram erupcií. Zatiaľ čo Old Faithful vybuchuje podľa pravidelného plánu, erupcie Steamboatu sú úplne náhodné. Vedci predpokladajú, že nepredvídateľnosť Steamboatu by mohla byť spôsobená nedostatočnou izoláciou od okolia, na rozdiel od gejzírov ako Old Faithful alebo Lone Star Geyser. Napriek rozsiahlemu výskumu zostávajú mechanizmy erupcií gejzírov, vrátane rozdielov medzi nestálymi gejzírmi, ako je Steamboat, a predvídateľnými gejzírmi, ako je Old Faithful, záhadou.

Čo sa týka budúcich erupcií Steamboatu, nie je možné s istotou predpovedať. Môže sa to stať kedykoľvek alebo môže trvať niekoľko rokov, kým ďalšia erupcia. Našťastie, Steamboat momentálne zažíva aktívnejšie obdobie, ako kedykoľvek predtým. V roku 2023 gejzír vybuchol už sedemkrát, čo znamená zvýšenie aktivity v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Dôvody týchto období vysokej aktivity však zostávajú neznáme.

Zatiaľ čo vedci vykonali štúdie na odhalenie príčin častých erupcií Steamboatu, žiadne definitívne odpovede sa neobjavili. Za potenciálne vysvetlenia sa považovali zmeny vo vodovodnom systéme gejzíru a vonkajšie faktory, ako sú zrážky, zemetrasenia a hladina podzemnej vody. Na úplné pochopenie zložitej dynamiky gejzírov je však potrebný oveľa viac výskumov.

Napriek nedávnemu nárastu erupcií sa frekvencia parníkov v posledných rokoch znižuje. Aj keď v roku 20 bolo 2021 erupcií a 11 v roku 2022, predpokladá sa, že do konca roku 2023 môže dôjsť len k 10 erupciám. Príčiny vrcholu erupcií počas rokov 2019 a 2020 a následný pokles zostávajú neisté.

Aby sa zvýšila šanca, že budú svedkami erupcie parníka, návštevníci by mali zostať ostražití, či nevidia známky blížiacej sa aktivity. Zvýšený počet menších erupcií s vodnými erupciami v rozmedzí od niekoľkých stôp do desiatok stôp naznačuje, že sa môže blížiť veľká erupcia. Tieto menšie erupcie však môžu pretrvávať niekoľko dní alebo dokonca týždňov predtým, ako dôjde k trvalej významnej erupcii. Okrem toho je známe, že počas veľkých erupcií Steamboat odvodňuje neďaleký prameň Cistern Spring.

Aj keď neexistuje presný harmonogram erupcie parníka, byť na správnom mieste v správny čas môže poskytnúť pozoruhodný a nezabudnuteľný zážitok. Či už má človek to šťastie, že je svedkom veľkolepej erupcie, alebo musí trpezlivo čakať na ďalšiu, obdivuhodná sila gejzíru Steamboat neprestáva uchvacovať návštevníkov Yellowstonského národného parku.

