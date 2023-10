Elon Musk predpovedá štart lode a pristátie na Marse do štyroch rokov

Počas rozhovoru na Medzinárodnom astronautickom kongrese sa Elon Musk podelil o svoju víziu medziplanetárneho kozmického letu a urobil odvážne predpovede o budúcnosti rakety Starship od SpaceX.

Musk vyjadril určitú frustráciu z amerického Federálneho úradu pre letectvo (FAA) v súvislosti s časovým plánom obnovenia prvého stupňa štartovacieho systému. Spomenul, že získanie potrebných licencií môže trvať „možno menej ako rok“, pričom naznačil potenciálne oneskorenia spôsobené regulačnými procesmi.

Prvý pokus o spustenie kompletného komba Starship a Super-Heavy Booster v roku 2023 bol neúspešný, pričom došlo k vážnemu poškodeniu štartovacej rampy. Nadchádzajúci druhý pokus v súčasnosti čaká na schválenie regulačnými orgánmi.

Aby do roku 2024 zachytil booster pomocou ramien odpaľovacej veže, Musk zdôraznil potrebu pôsobivej štartovacej kadencie, ktorá by si vyžadovala zelené osvetlenie FAA. Aj keby sa však úlovok neuskutočnil do roku 2024, nebránilo by to pokroku programu Starlink. Musk spomenul, že rozmiestnenie satelitov Starlink v3 sa má začať približne o rok.

Okrem týchto predpovedí Musk spomenul aj ambiciózny cieľ pristáť na Marse do štyroch rokov. To by si vyžadovalo nielen úspešné fungovanie hviezdnej lode, ale aj schopnosť bezpečne pristáť na povrchu Marsu. Musk pripísal časový rámec planetárnemu zarovnaniu ako kľúčovému faktoru.

Aj keď Musk neposkytol veľa konkrétnych podrobností o aktuálnom pokroku hviezdnej lode, spomenul lekcie zo sovietskej rakety N1, ktorá má podobnosť v dizajne. Sovietska raketa Mesiac zažila štyri zlyhania štartu, čo viedlo k zrušeniu programu.

Celkovo rozhovor Elona Muska zdôraznil jeho odhodlanie posúvať hranice v prieskume vesmíru. S ambicióznymi cieľmi pre štart lode Starship, rozmiestnenie Starlinku a pristátie na Marse do štyroch rokov bude budúce úsilie SpaceX určite pozorne sledované.

