Spermie: Vzpierať sa fyzike a odomykať nové možnosti

Spermie, tie mikroskopické veľmoci rozmnožovania, už dlho mátajú vedcov svojou schopnosťou popierať fyzikálne zákony. Podľa tretieho Newtonovho zákona pohybu by ich metóda plávania smerom k vajcu mala byť nemožná. Tento slávny zákon hovorí, že na každú akciu existuje rovnaká a opačná reakcia. V prípade spermií by to znamenalo, že by sa mali odraziť od tekutiny, ktorou prechádzajú, čím by sa zastavil ich pohyb.

Nová štúdia, ktorú uskutočnil Kenta Ishimoto, matematický vedec z Kjótskej univerzity v Japonsku, však tento fascinujúci fenomén objasnila. Štúdia, publikovaná v PRX Life 11. októbra, sa ponorí do sféry nerecipročných interakcií, aby pochopila, ako sú spermie schopné odolávať silám pôsobiacim proti nim.

Zistenia ukazujú, že spermie majú jedinečnú schopnosť obchádzať pravidlá rovnováhy. Využitím „biča svojho chvosta“ si spermia vytvára svoju vlastnú energiu, čo jej umožňuje vytvárať pohon a popierať Newtonov zákon pohybu. Tento prielom naznačuje, že existujú alternatívne rámce na pochopenie správania sa živých materiálov vo viskóznych tekutinách.

Okrem odhalenia záhad spermií majú tieto zistenia obrovský potenciál pre oblasť robotiky. Vedci si myslia, že vytvoria malé roboty, ktoré dokážu napodobniť plavecké schopnosti spermií. Tieto roboty by pozostávali zo vzájomne prepojených tyčí a pántov, čo by im umožňovalo navigáciu v rôznych rovinách nastavením ich uhlov. Takéto „super spermiové roboty“ by mohli spôsobiť revolúciu v oblastiach, ako je medicína a monitorovanie životného prostredia, a ponúknuť nové možnosti prieskumu a intervencie.

Táto štúdia nielen prehlbuje naše chápanie kolektívneho správania v živých systémoch, ale zdôrazňuje aj neobmedzený potenciál biomimikry. Štúdiom dômyselných riešení prírody môžeme odomknúť pozoruhodný pokrok vo vede a technike.

Často kladené otázky

Otázka: Aký je tretí Newtonov pohybový zákon?

Odpoveď: Tretí Newtonov zákon hovorí, že na každú akciu existuje rovnaká a opačná reakcia. Tento základný princíp sa široko používa na vysvetlenie pohybu objektov vo fyzickom svete.

Otázka: Ako spermie vzdorujú fyzike?

Odpoveď: Spermie vzdorujú fyzike tým, že sa poháňajú kvapalinou napriek silám, ktoré by mali zastaviť ich pohyb podľa tretieho Newtonovho zákona pohybu.

Otázka: Ako by mohlo štúdium spermií prospieť robotike?

Odpoveď: Štúdium spermií by mohlo inšpirovať vývoj malých robotických systémov, ktoré napodobňujú ich plavecké schopnosti. Tieto roboty by sa dali využiť v rôznych oblastiach, vrátane medicíny a monitorovania životného prostredia.

Otázka: Čo je biomimikry?

Odpoveď: Biomimikry je prax napodobňovania návrhov a stratégií prírody na riešenie ľudských výziev. Zahŕňa čerpanie inšpirácie z biologických systémov na vytváranie inovatívnych riešení.

Zdroje:

– Kjótska univerzita: http://www.kyoto-u.ac.jp/en/research/research_results/2021/211021_1.html