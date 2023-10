Výskumníci z University of Sydney vyvinuli zobrazovaciu metódu s vysokým rozlíšením bez super šošovky

Výskumníci z University of Sydney urobili prelom v zobrazovaní v super rozlíšení a dosiahli to bez potreby superšošoviek. Táto prelomová metóda, publikovaná v časopise Nature Communications, má potenciál na pokrok v rôznych oblastiach vrátane lekárskeho zobrazovania a overovania umenia.

Tradičné optické metódy majú fyzikálne limity, pokiaľ ide o podrobné skúmanie predmetov. Tento limit, známy ako difrakčný limit, je určený vlnovou povahou svetla. Znamená to, že zaostrený obraz nemôže byť menší ako polovica vlnovej dĺžky svetla použitého na pozorovanie objektu.

Predchádzajúce pokusy o prelomenie tohto limitu pomocou superšošoviek brzdili extrémne straty zraku a nepriehľadnosť šošoviek. Vedci z University of Sydney však našli nový spôsob, ako dosiahnuť superšošovku s minimálnymi stratami, pričom takmer štyrikrát prekonali difrakčný limit. Kľúčom k ich úspechu bolo úplné odstránenie superšošoviek.

Nová technika zahŕňa umiestnenie svetelnej sondy ďaleko od objektu a zbieranie informácií s vysokým aj nízkym rozlíšením. Meraním vo väčšej vzdialenosti sonda nezasahuje do údajov s vysokým rozlíšením. Táto metóda vytvára pravdivý obraz objektu prostredníctvom selektívneho zosilnenia miznúcich alebo miznúcich svetelných vĺn.

Tento prielom má dôsledky pre rôzne oblasti. V oblasti mikroskopie by to mohlo zlepšiť mikroskopiu s vysokým rozlíšením, čo by viedlo k pokroku v diagnostike rakoviny, medicínskom zobrazovaní, archeológii a forenznej oblasti. Dalo by sa použiť aj pri určovaní obsahu vlhkosti v listoch s väčším rozlíšením a v pokročilých technikách mikrovýroby. Okrem toho by sa táto technika mohla použiť na odhalenie skrytých vrstiev v umeleckých dielach, čo by mohlo pomôcť pri odhaľovaní falzifikátov alebo skrytých diel.

Výskumníci na vykonávanie svojich experimentov použili svetlo s terahertzovou frekvenciou v oblasti spektra medzi viditeľným a mikrovlnným svetlom. Tento frekvenčný rozsah poskytuje dôležité informácie o biologických vzorkách, ako je štruktúra proteínov, dynamika hydratácie a zobrazovanie rakoviny.

Celkovo táto technika umožňuje snímanie s vysokým rozlíšením pri pobyte v bezpečnej vzdialenosti od objektu bez skreslenia pozorovaného objektu. Má potenciál spôsobiť revolúciu v zobrazovaní v rôznych oblastiach a môže byť zaujímavá pre každého, kto vykonáva optickú mikroskopiu s vysokým rozlíšením.

