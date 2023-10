SpaceX je pripravený na dva štarty satelitov Starlink Back-to-Back na Floride a v Kalifornii

By

SpaceX sa pripravuje na dva po sebe idúce štarty satelitov Starlink na svojej rakete Falcon 9. Prvý štart je naplánovaný na nedeľu 8. októbra zo Space Launch Complex 4 East (SLC-4E) na Vandenberg Space Force Base v Kalifornii. 21 satelitov Starlink bude rozmiestnených na nízku obežnú dráhu Zeme o 12:23 PT.

Nadchádzajúci štart bude znamenať 14. let pre posilňovač prvého stupňa, ktorý predtým podporoval rôzne misie vrátane Sentinel-6 Michael Freilich, DART, Transporter-7, Iridium OneWeb, SDA-0B a osem misií Starlink. Po oddelení etapy sa prvá etapa pokúsi o pristátie na bezpilotnej lodi „Of Course I Still Love You“ umiestnenej v Tichom oceáne.

Druhá várka satelitov Starlink bude následne vypustená v pondelok 9. októbra z Space Launch Complex 40 (SLC-40) na Cape Canaveral Space Force Station na Floride. Plánovaný čas štartu je 9:06 ET.

Podobne ako pri prvom štarte, posilňovač prvého stupňa Falcon 9 pre druhý štart absolvoval 14 predchádzajúcich misií, vrátane CRS-22, Crew-3, Turksat 5B, Crew-4, CRS-25, Eutelsat HOTBIRD 13G, mPOWER-a , PSN SATRIA a päť misií Starlink. Prvý stupeň sa pokúsi o pristátie na drone „A Shortfall of Gravitas“ umiestnenom v Atlantickom oceáne.

SpaceX poskytne živé vysielanie z oboch štartov na svojej oficiálnej webovej stránke. Webové vysielanie sa začne približne päť minút pred štartom.

Stručne povedané, SpaceX sa pripravuje na dva po sebe idúce štarty satelitov Starlink, pričom prvý štart sa uskutoční v Kalifornii a druhý na Floride. Tieto štarty prispejú k pokračujúcemu nasadzovaniu satelitnej konštelácie Starlink spoločnosti SpaceX, ktorá poskytuje globálne internetové pokrytie.

definícia:

– Starlink: Satelitná internetová konštelácia vytvorená spoločnosťou SpaceX, ktorá poskytuje globálne internetové pokrytie.

– Falcon 9: Dvojstupňová nosná raketa na obežnú dráhu vyvinutá a vyrobená spoločnosťou SpaceX.

– Nízka obežná dráha Zeme: Oblasť vesmíru vo vzdialenosti približne 2,000 1,200 kilometrov (XNUMX XNUMX míľ) od povrchu Zeme, kde pôsobí väčšina satelitov.

