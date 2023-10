Raketa SpaceX Falcon 9 vynesie na obežnú dráhu 21 satelitov Starlink

SpaceX sa pripravuje na ďalší štart rakety, tentoraz na rozmiestnenie 21 internetových satelitov Starlink na obežnú dráhu. Raketa Falcon 9 by mala vzlietnuť z kalifornskej vesmírnej základne Vandenberg Space Force Base v sobotu o 3:47 EDT. V prípade oneskorenia sú k dispozícii možnosti zálohovania medzi 4:23 EDT a 6:00 EDT.

Štart bude streamovaný na účet SpaceX na X (predtým známy ako Twitter) približne päť minút pred štartom. Ak všetko pôjde podľa plánu, prvý stupeň Falconu 9 sa vráti na Zem a pristane na dronovej lodi „Of Course I Still Love You“ približne 8.5 minúty po štarte. Bude to 16. let prvého stupňa tejto konkrétnej rakety, iba jeden let od rekordu spoločnosti v opätovnom použití.

Po približne 62.5 minútach sa 21 satelitov Starlink rozmiestni z horného stupňa Falcon 9. Tento štart bude 75. orbitálnou misiou SpaceX v roku 2023, keďže sa spoločnosť snaží dosiahnuť svoj cieľ 100 letov do konca roka a 144 letov v roku 2024.

Projekt Starlink spoločnosti SpaceX bol tento rok hlavným zameraním, pričom približne 60 % letov bolo venovaných rozširovaniu internetovej megakonštelácie. V súčasnosti je v Starlinke v prevádzke takmer 4,900 XNUMX satelitov a tento počet sa bude v nasledujúcich rokoch naďalej zvyšovať.

