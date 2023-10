SpaceX oznamuje skorý ranný štart rakety Falcon 9

SpaceX oznámila blížiaci sa štart z vesmírnej základne Vandenberg Space Force Base. Spoločnosť sa zameriava 12. októbra na 47:21 na štart rakety Falcon 9 z SLC-4E. Účelom tohto štartu je nasadiť 21 satelitov Starlink na nízku obežnú dráhu Zeme.

V prípade, že štart nemôže pokračovať podľa plánu, SpaceX identifikoval tri záložné príležitosti medzi 1:23 a 3:11 na preplánovanie. Okrem toho je k dispozícii šesť ďalších možností zálohovania od soboty 26:2 do nedele 50:XNUMX.

Pre záujemcov bude približne päť minút pred štartom dostupné živé vysielanie od SpaceX. To poskytne divákom aktualizácie v reálnom čase a umožní im byť svedkami misie počas jej vývoja.

Stojí za zmienku, že booster, ktorý podporí túto misiu, bol v predchádzajúcich štartoch použitý 15-krát. Po oddelení stupňov sa očakáva, že prvý stupeň rakety pristane na Droneship Of Course I Still Love You Droneship v Tichom oceáne. Táto opätovná použiteľnosť je významným míľnikom v úsilí SpaceX znížiť náklady na prieskum vesmíru a urobiť ho udržateľnejším.

Čo sa týka miestneho vplyvu, neočakáva sa, že by počas tohto štartu bolo počuť žiadne zvukové tresky. To je dobrá správa pre obyvateľov v okolí, pretože zvukové tresky môžu byť rušivé a zarážajúce.

Celkovo toto ranné spustenie SpaceX predstavuje ďalší krok vpred v pokračujúcej misii spoločnosti rozvíjať a rozširovať svoju globálnu satelitnú internetovú sieť.

definícia:

– Raketa Falcon 9: Dvojstupňová orbitálna nosná raketa vyvinutá spoločnosťou SpaceX. Je určený na spoľahlivú a bezpečnú prepravu satelitov a nákladu do vesmíru.

– Satelity Starlink: Konštelácia malých satelitov rozmiestnených spoločnosťou SpaceX s cieľom poskytovať globálne širokopásmové pokrytie.

– Samozrejme I Still Love You Droneship: Autonómna dronová loď, ktorú SpaceX používa na pristávanie a obnovu raketových zosilňovačov na mori.

Zdroj: SpaceX (nie je uvedená žiadna adresa URL)