Dnešné spustenie SpaceX zodpovedá rekordu vesmírneho pobrežia za tento rok

Plánovaný utorkový štart SpaceX zo stanice Cape Canaveral Space Force Station by vyrovnal predchádzajúci rekord vesmírneho pobrežia v počte štartov za rok, s celkovým počtom 57 štartov. Štart, naplánovaný na 5:20, ponesie 22 internetových satelitov Starlink od SpaceX.

Tento rok bola SpaceX hlavným poskytovateľom štartov na floridskom vesmírnom pobreží s 53 misiami buď z Canaveral alebo Kennedyho vesmírneho strediska. Na porovnanie, United Launch Alliance (ULA) letel trikrát a Relativity Space raz. Väčšina štartov SpaceX bola pre rastúcu konšteláciu Starlink, pričom tento štart predstavuje 31. misiu Starlink z vesmírneho pobrežia.

Okrem misií Starlink SpaceX tento rok spustila aj všetky tri misie s posádkou v USA, vrátane Crew-6, Axiom 2 a Crew-7, všetky z Kennedyho vesmírneho strediska. Je pozoruhodné, že KSC tiež hostila štyri štarty Falcon Heavy, vrátane nedávneho štartu Psyche, pri ktorom NASA prvýkrát použila túto silnú raketu.

Tempo štartov sa zvýšilo, pričom medzi štartom Psyche v piatok ráno a štartom Starlink v ten istý večer je len osem hodín a 42 minút. Ide o najkratší čas medzi štartmi od misií programu Gemini v roku 1966.

SpaceX vytvorila početné rekordy obratu pri štartoch z komplexu Space Launch Complex 40, vrátane spustenia dvoch misií z podložky v priebehu štyroch dní. S niekoľkými ďalšími plánovanými letmi Starlink, ako aj budúcimi misiami, ako je zásobovanie CRS-29 a misia Commercial Lunar Payload Services (CLPS), je možné, že Eastern Range tento rok zaznamená viac ako 70 štartov.

Iní poskytovatelia štartov, ako napríklad ULA a Relativity Space, majú tiež potenciálne spustenie pred koncom roka. Nová raketa ULA Vulcan Centaur, pôvodne plánovaná na májový štart, by mohla letieť v decembri. Medzitým spoločnosť Blue Origin, ktorú vlastní Jeff Bezos, dúfa, že do konca roku 2024 predstaví svoju ťažkotonážnu raketu New Glenn.

Očakáva sa, že vesmírne pobrežie bude pokračovať vo vysokej frekvencii štartov, pričom SpaceX a ULA sa snažia zvýšiť svoju kadenciu štartov a na trh vstúpi viac spoločností.

