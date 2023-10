Spustenie SpaceX zodpovedá rekordu pre Space Coast v roku 2023

Štart SpaceX zo stanice Cape Canaveral Space Force Station v utorok večer vyrovnal rekord v počte štartov za rok na vesmírnom pobreží. Štart, ktorý vynieslo 22 internetových satelitov Starlink, bol 57. štartom v roku, čo zodpovedá celkovému počtu zaznamenanému v roku 2022.

Väčšina tohtoročných štartov SpaceX bola pre konšteláciu Starlink, pričom ide o 31. misiu Starlink z vesmírneho pobrežia. SpaceX však v roku 2023 absolvovala aj všetky tri misie s posádkou v USA, vrátane Crew-6, Axiom 2 a Crew-7, všetky z Kennedyho vesmírneho strediska.

Tempo štartov sa zvyšovalo, pričom medzi posledným štartom, ktorý sa uskutočnil v piatok ráno a štartom Starlinku v piatok večer, je len osemhodinový a 42-minútový odstup. Ide o najkratší čas medzi štartmi od štyroch misií programu Gemini v roku 1966.

SpaceX vytvorila niekoľko rekordov obratu pre štarty z Space Launch Complex 40, vrátane odoslania dvoch štartov za menej ako štyri dni. Spoločnosť má naplánovaných viac letov Starlink, ako aj zásobovaciu misiu a potenciálne prvé úspešné spustenie misií NASA Commercial Lunar Payload Services v novembri.

Eastern Range, ktorý zahŕňa Cape Canaveral, by mohol do konca roka zaznamenať viac ako 70 štartov, ak bude súčasné tempo pokračovať. Iné spoločnosti, ako napríklad Relativity Space a United Launch Alliance, tiež plánujú štarty, pričom ULA má za cieľ svoj prvý let Vulcan Centaur do konca roka.

Celkovo sa očakáva, že vesmírne pobrežie zaznamená v nasledujúcich rokoch viac štartov, keďže viac spoločností prinesie svoje rakety na štartovacie rampy. Tempo SpaceX sa pravdepodobne nespomalí, zatiaľ čo ULA plánuje zvýšiť počet letov Vulcan Centaur na minimálne dvakrát mesačne.

Zdroje:

– 2023 Orlando Sentinel. Distribuované spoločnosťou Tribune Content Agency, LLC.

– Citácia: Štart SpaceX sa rovná rekordu Space Coast za rok (2023, 18. október) získaný 18. októbra 2023.