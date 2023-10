Expedícia 70 Astronauti vykonávajú výskum a robotiku na Medzinárodnej vesmírnej stanici

By

Štyria astronauti z Expedície 70 na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) mali v utorok 17. októbra nenáročný deň. Počas popoludnia sa zamerali na biologický výskum a robotiku. Kozmonauti pokračovali v prípravách na nadchádzajúci výstup do vesmíru a vykonávali svoje vlastné výskumné úlohy.

Astronauti NASA Loral O'Hara a Jasmin Moghbeli spolupracovali na výskume srdca pre štúdiu CIPHER, ktorej cieľom je pochopiť vplyv dlhodobých vesmírnych misií na psychologické a fyziologické stavy astronautov. Tiež vyložili náklad a zlikvidovali odpadky vo vnútri zásobovacej lode Cygnus.

Veliteľ Andreas Mogensen z Európskej vesmírnej agentúry (ESA) vykonal experiment Earthshine pomocou digitálneho fotoaparátu v kupole na fotografovanie Mesiaca a zachytenie slnečného žiarenia odrazeného od Zeme. Letový inžinier Satoshi Furukawa testoval sférickú robotickú kameru v laboratórnom module Kibo.

Výstup do vesmíru, ktorý pôvodne plánovali O'Hara a Mogensen, bol odložený až do decembra. Medzitým sa dvaja kozmonauti z Roskosmosu pripravujú na výstup do vesmíru naplánovaný na 25. októbra. Úlohy vonkajšej údržby budú vykonávať približne šesť hodín a 45 minút.

Počas utorka kozmonauti Roskosmos testovali systémy na podporu života a komunikačné komponenty svojich skafandrov. Uskutočnili tiež výskum účinkov stavu beztiaže na srdce a preskúmali zlepšené komunikačné stratégie medzi medzinárodnými posádkami a riadiacimi misie.

Konstantin Borisov, letový inžinier Roskosmosu, asistoval pri štúdiu srdca a neskôr testoval operácie s európskym robotickým ramenom pripojeným k vedeckému modulu Nauka.

