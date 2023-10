Príprava na vesmírne vychádzky a štúdium mikróbov na Medzinárodnej vesmírnej stanici

Posádka Expedície 70 na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) je zaneprázdnená prípravami na dvojicu nadchádzajúcich výstupov do vesmíru, aby mohla vykonávať vedecké experimenty a vykonávať úlohy údržby. Astronaut NASA Loral O'Hara a astronaut ESA Andreas Mogensen sa 12. októbra vydajú na prvý výstup do vesmíru. Počas tohto výstupu zozbierajú vzorky mikróbov zo špecifických oblastí mimo stanice, aby študovali ich schopnosť prežiť v drsnom prostredí vesmíru. .

Aktivity vesmírneho výstupu budú vysielané na NASA TV, pričom predbežný brífing je naplánovaný na 1:8 EDT v piatok 12. októbra a skutočný výstup do vesmíru 8. októbra so začiatkom o 30:XNUMX ráno O'Hara a Mogensen sa pripravovali na výstup do vesmíru do testovanie ich skafandrov a nácvik komunikácie s pozemnými dispečermi. Asistovať im budú kolegovia astronauti Jasmin Moghbeli a Satoshi Furukawa.

Medzitým sú palubní inžinieri Roskosmosu na palube ISS tiež zaneprázdnení rôznymi úlohami. Oleg Kononenko sa zúčastňuje štúdie, ktorá meria jeho reakcie, keď cvičí ukotvenie kozmickej lode na počítači, aby sa členovia posádky oboznámili s pilotovaním kozmickej lode. Konstantin Borisov fotografuje lesy na Zemi, aby sledoval účinky prírodných a ľudských aktivít.

Okrem príprav kozmickej výpravy a vedeckých experimentov plní posádka aj úlohy údržby na ISS. Pracujú na bežiacom páse v servisnom module Zvezda a vykonávajú rôznu údržbu elektroniky a podpory života v celom segmente vesmírnej stanice Roskosmos.

Tieto aktivity prispievajú k pokračujúcemu výskumnému a prieskumnému úsiliu na ISS, čím prehlbujú naše chápanie vesmíru a jeho účinkov na ľudský a mikrobiálny život.

