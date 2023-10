Likvidácia satelitov: Rastúci environmentálny problém vo vesmíre

Satelity, ktoré dosiahli koniec svojej prevádzkovej životnosti, predstavujú pre vesmírne agentúry dilemu. Súčasné metódy likvidácie týchto kozmických lodí ich nechávajú na obežnej dráhe, posúvajú ich na cintorínske dráhy preč od operačných satelitov alebo ich nasmerujú späť k Zemi na návrat do atmosféry. Nedávna štúdia výskumníkov z Purdue University a NOAA však ukázala, že návrat do atmosféry nie je bez následkov.

Atmosférický návrat sa tradične považuje za spoľahlivú metódu likvidácie satelitov na nízkej obežnej dráhe Zeme (LEO). Keďže LEO je v posledných rokoch čoraz viac preplnený satelitmi, tento spôsob likvidácie sa stal čoraz populárnejším. Štúdia publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences však odhaľuje, že atmosférický návrat spôsobuje, že horná oblasť zemskej atmosféry sa kontaminuje odparenými zvyškami kozmickej lode.

Výskumný tím zaznamenal posun v zložení iónových oblakov, ktoré za sebou zanechali meteority vstupujúce do atmosféry. Zistili, že meniaci sa chemický odtlačok týchto častíc bol potenciálne spôsobený zvyšujúcim sa počtom kozmických lodí, ktoré sa opäť dostali do atmosféry. Na potvrdenie svojich zistení vedci pripojili prístroje k lietadlám a vykonali priame merania atmosféry približne 12 míľ nad Aljaškou a kontinentálnymi USA.

Výsledky štúdie ukázali značnú koncentráciu kovov v atmosfére, vrátane lítia, hliníka, medi, olova, horčíka a sodíka, čo pozorne sledovalo satelitný návrat. Okrem toho vedci tiež zistili, že 10 % aerosólových častíc zodpovedných za ochranu ozónovej vrstvy obsahovalo hliník.

Zatiaľ čo úplný vplyv týchto zistení na životné prostredie a zmenu klímy je stále nejasný, vedci sa domnievajú, že to zdôrazňuje významný vplyv ľudských kozmických letov na planétu. Pochopenie dôsledkov zvýšených koncentrácií kovov v atmosfére je kľúčové pre posúdenie potenciálnych rizík pre ozónovú vrstvu a život na zemskom povrchu. Na úplné pochopenie dôsledkov metód likvidácie satelitov na životné prostredie a určenie, či by sa mali preskúmať alternatívne stratégie na zmiernenie kontaminácie zemskej atmosféry, budú potrebné ďalšie štúdie.

Zdroje:

– Názov: Metódy likvidácie satelitov a ich vplyv na zemskú atmosféru

– Zdroj: Proceedings of the National Academy of Sciences

– Definícia: Nízka obežná dráha Zeme (LEO) je oblasť vesmíru vo vzdialenosti približne 2000 XNUMX kilometrov od povrchu Zeme, kde sa nachádza väčšina satelitov a Medzinárodná vesmírna stanica.

– Definícia: Atmosférický návrat je proces, ktorým kozmická loď alebo satelit vstúpi do zemskej atmosféry po dokončení svojej misie alebo po dosiahnutí konca svojej prevádzkovej životnosti.