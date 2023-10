Zvuky pod našimi nohami: Rocková stabilita odhalená prostredníctvom akustických vzorov

Vedci z MIT zistili, že zvuky vydávané kameňmi môžu poskytnúť cenné informácie o ich stabilite. Vystavením kameňov rôznym tlakom v laboratóriu tím zistil, že rôzne akustické vzory alebo „odtlačky prstov“ sa objavili v rôznych hĺbkach a silách. Napríklad vzorky mramoru vydávali pod nízkym tlakom „bummy“ s nízkym sklonom, zatiaľ čo vyššie tlaky viedli k praskaniu s vyšším sklonom. Tieto akustické vzory by mohli pomôcť vedcom identifikovať nestabilné oblasti pod zemským povrchom, ktoré môžu byť náchylné na zemetrasenia alebo erupcie. Štúdia publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences má tiež potenciálne aplikácie pri vŕtaní geotermálnej energie, kde je pochopenie správania hornín kľúčové.

Zemská kôra sa často prirovnáva k šupke jablka s rôznou úrovňou pevnosti a stability. Horniny pri povrchu sú krehké a ľahko sa lámu, zatiaľ čo horniny vo väčších hĺbkach môžu prúdiť v dôsledku obrovského tlaku a tepla. Pochopenie „prechodu z krehkého na ťažný“, kde horniny vykazujú vlastnosti krehkosti aj ťažnosti, je dôležité pre štúdium sily zemskej litosféry a predpovedanie zemetrasení. Výskumníci dúfajú, že prostredníctvom štúdia mikroskopických defektov v horninách, ako sú praskliny, trhliny a póry, získajú prehľad o tomto prechode.

Ultrazvuk sa používal na mapovanie mikroskopických nedokonalostí v horninách vysielaním zvukových vĺn cez ne, ktoré by sa odrážali a odrážali defekty špecifickým spôsobom. Tento prístup poskytol cenné informácie o vzorcoch defektov v horninách. Pri experimentoch boli valce z carrarského mramoru, rovnakého materiálu, aký bol použitý pre Michelangelovho Dávida, vystavené extrémnym tlakom. Cez vzorky sa posielali ultrazvukové impulzy a zaznamenávali sa výsledné akustické vzory. Vedci zistili, že tieto akustické vzory sa menia v závislosti od tlaku aplikovaného na skaly.

Táto inovatívna metóda štúdia hornín prostredníctvom akustiky by mohla pomôcť geológom lepšie pochopiť správanie hornín v rôznych hĺbkach a tlakoch. Má potenciál zlepšiť našu schopnosť predpovedať zemetrasenia a erupcie, ako aj pomáhať pri geotermálnych vrtoch. Ďalší výskum v tejto oblasti by mohol poskytnúť cenné poznatky o základnej vede o stabilite skál a prispieť k tomu, aby bol svet lepším miestom.

Zdroje:

– Pôvodný článok od Jennifer Chu, MIT News Office