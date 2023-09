Had sa dusí inváznymi rybami: Dôsledky pre výskum hadov a invazívnych druhov, ktoré sa živia rybami

Herpetológ vo Francúzsku sa nedávno stretol s pozoruhodným incidentom, pri ktorom sa had pokúsil zjesť rybu veľkosti vlastnej hlavy. Nicolas Fuento, herpetológ z neziskovej Ligy na ochranu vtákov vo Francúzsku, pozoroval hada, ktorý sa snaží skonzumovať invázny druh rýb v Lac de Carcès v juhovýchodnom Francúzsku. Toto stretnutie podnietilo výzvu na ďalší výskum vzťahu medzi rybožravými hadmi a inváznymi druhmi.

Fuento si spočiatku myslel, že sa had iba pokúša zjesť rybu, ale čoskoro si uvedomil, že had sa dusí rybou uviaznutou v pažeráku. Aby zachránil hada, Fuento jemne zatlačil rybu späť do hadovej tlamy, aby uvoľnil jej ostne. Po úspešnom odstránení rýb sa had javil ako nezranený a odkĺzol preč.

Identifikovaným druhom rýb bol ruffe, malá sladkovodná ryba pôvodom z častí Európy a Ázie. Ruffes však boli zavlečené do rôznych regiónov vrátane Francúzska, kde sú považované za invázny druh. Ich tvrdé a ostnaté chrbtové plutvy sťažujú konzumáciu dravcov.

Hady viperín sa živia predovšetkým rybami a v niektorých regiónoch sa ich pôvodný rozsah prekrýva s výskytom ruffov. Prítomnosť invazívnych kríkov v stredomorských mokradiach, kde sú hady zriedkavé a ubúda, predstavuje potenciálnu hrozbu pre miestnu populáciu hadov. Predchádzajúce incidenty ukázali, že rybožravé hady v Európe, vrátane vreteníc, uhynuli po konzumácii inváznych rýb.

Zatiaľ čo vplyv inváznych rýb na hady zostáva nepreskúmaný, tento prípad zdôrazňuje potrebu ďalšieho výskumu potenciálnych hrozieb, ktoré predstavujú invázne druhy. Pochopenie vzťahu medzi rybožravými hadmi a inváznymi rybami môže prispieť k úsiliu o zachovanie a ochranu pôvodných populácií hadov.

Zdroje:

– Herpetologické poznámky. (2021, 10. september). Podnety na udusenie hada invazívnymi rybami si vyžadujú výskum.

– Živá veda. (2021. september 22). Had sa pokúsil zjesť rybu vlastnej veľkosti a takmer sa udusil.