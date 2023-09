Evolučná história odhaľuje pomalý rast krokodílov

Nedávna štúdia publikovaná v Current Biology s názvom „Origins of slow growth on the crocodilian stebel lineage“ objasnila, prečo krokodíly, vrátane krokodílov a aligátorov, rastú pomaly v porovnaní s ich najbližšími žijúcimi príbuznými, vtákmi. Výskumný tím skúmal vnútornú štruktúru fosílnych kostí 200 miliónov rokov starých predkov krokodílov, známych ako krokodílomorfy, a zistil, že rástli pomaly, podobne ako moderné krokodíly.

Výskumníci boli prekvapení, keď zistili, že kostné tkanivá týchto starých krokodylomorfov pozostávali z typu nazývaného kosť s paralelnými vláknami, čo naznačuje rýchlosť rastu medzi ich rýchlo rastúcimi predkami a dnešnými pomalšie rastúcimi krokodílmi. Toto zistenie spochybňuje všeobecnú vieru, že pomalý rast živých krokodílov súvisí s ich sedavým, polovodným životným štýlom. Tieto rané krokodylomorfy boli aktívne a plne suchozemské zvieratá, nie rozľahlí predátori zo zálohy, ktorí existujú dnes.

Štúdia zahŕňala aj skúmanie fosílií novoobjaveného gigantického krokodílieho predka, ktorý žil pred 210 miliónmi rokov v Južnej Afrike. Vedci analyzovali kosti pod vysoko výkonným mikroskopom, aby určili vek v čase smrti, ročnú mieru rastu a charakteristiky kostného tkaniva. Pri porovnaní nového exempláru s inými známymi druhmi ho identifikovali ako veľmi skorého predchodcu krokodílov, možno najskoršieho zo skupiny, ktorá zahŕňa moderné krokodíly.

Vedci zistili, že obrie druhy rástli pomalšie ako iné veľké plazy svojej doby, ako napríklad dinosaury. Táto stratégia pomalého rastu pretrvávala a ďalej sa spomalila v nedávno vyvinutých krokodylomorfných druhoch. Pomalý rast sa stal charakteristickým znakom všetkých známych krokodylomorfov pochádzajúcich od ich dávnych predkov, čo im umožnilo prežiť udalosť hromadného vymierania na konci obdobia triasu.

Na druhej strane sa verí, že dinosaury prežili masové vymieranie vďaka rýchlemu rastu. Táto udalosť viedla k koexistencii rýchlo rastúcich dinosaurov a pomaly rastúcich krokodylomorfov v nasledujúcej ére, čo nakoniec položilo základy rastových rozdielov pozorovaných u ich moderných potomkov, vtákov a krokodílov.

Zistenia štúdie naznačujú, že rozdiel v rýchlosti rastu medzi vtákmi a krokodílmi bol stanovený na začiatku evolučnej histórie skupiny, napriek tomu, že ich spoločným predkom bolo rýchlo rastúce zviera. Tento výskum prispieva k nášmu pochopeniu komplexných faktorov ovplyvňujúcich rastové vzorce a evolučné adaptácie u rôznych druhov.

