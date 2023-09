Neptún v opozícii: Kedy a ako pozorovať ľadového obra

Neptún, ôsma planéta od Slnka a najvzdialenejšia planéta našej slnečnej sústavy, bude v utorok 19. septembra v opozícii. To znamená, že bude v priamej línii so Slnkom a Zemou, pričom naša planéta bude umiestnená v strede. Ako ďalší bonus sa Neptún približne v rovnakom čase priblíži k Zemi, známy ako perigee. Vďaka tomu bude vzdialená planéta na nočnej oblohe vyzerať väčšia a jasnejšia, čo vytvorí hlavnú príležitosť na pozorovanie.

Z New Yorku sa Neptún zdvihne na východe približne o 6:58 EDT a bude viditeľný o niekoľko hodín neskôr. Vo svojom najvyššom bode na oblohe, okolo 12:51 EDT v stredu 20. septembra, bude Neptún 46 stupňov nad obzorom. Bude sa nachádzať v súhvezdí Rýb.

Je však dôležité poznamenať, že aj keď je Neptún v perigeu, Zem a ľadový gigant sú od seba stále neuveriteľne ďaleko. Počas tohto najbližšieho priblíženia bude Neptún stále približne 2.7 miliardy míľ vzdialený od našej planéty. Aby sme ponúkli určitú perspektívu, Zem a Mars delí priemerná vzdialenosť 140 miliónov míľ. To znamená, že priemerná vzdialenosť medzi Marsom a Zemou sa zmestí medzi Zem a Neptún takmer 20-krát.

Neptún pre jeho nesmiernu vzdialenosť nie je možné vidieť na oblohe voľným okom. Má šírku 31,000 50,000 míľ (XNUMX XNUMX kilometrov), čo je asi štvornásobok veľkosti Zeme, čo z nej robí štvrtú najväčšiu planétu našej slnečnej sústavy. Viditeľnosť Neptúna si však vyžaduje použitie ďalekohľadu alebo kvalitného ďalekohľadu a priaznivé poveternostné podmienky.

If you’re interested in observing Neptune or capturing photos of the night sky, there are various resources available. Space.com provides guides on the best telescopes, binoculars, cameras, and lenses for astrophotography. If you manage to photograph Neptune at opposition, you can even submit your images and details to [email protected] for the chance to share them with other space enthusiasts.

Záverom možno povedať, že opozícia Neptúna a blízkosť k Zemi predstavujú vynikajúcu príležitosť na pozorovanie a štúdium tohto vzdialeného ľadového obra. Použitím vhodného vybavenia a nájdením vhodného miesta môžu pozorovatelia oblohy žasnúť nad zázrakmi našej slnečnej sústavy.

Zdroje:

- Na oblohe

– Space.com