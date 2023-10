Odvodnenie vodonosnej vrstvy v marťanských chaotických terénoch odhaľuje dôkazy o starovekom bahennom jazere

Prelomový objav spoločného tímu vedeného Alexisom Rodriguezom z Planetary Science Institute odhalil dôkaz o sedimentárnych rovinách vytvorených odvodňovaním zvodnenej vrstvy v rámci marťanských kolapsových útvarov nazývaných chaotické terény. Výskumníci sa zamerali na sedimentárnu jednotku v rámci Hydraotes Chaos, ktorú interpretujú ako zvyšky bahenného jazera vytvoreného výbojmi z plynom nabitej stratigrafie mudstone, ktorá sa datuje takmer pred 4 miliardami rokov. Toto časové obdobie sa zhoduje s časom, keď bol povrch Marsu pravdepodobne obývateľný. Sedimenty nájdené v tejto oblasti môžu obsahovať dôkazy o starovekom živote.

Výskum s názvom „Skúmanie dôkazov zvyškov sedimentárnych výronov v strednej amazonskej zvodne v chaotickom teréne na Marse“ a publikovaný v Nature Scientific Reports bol výsledkom spolupráce so spoluautormi z NASA Ames Research Center, University of Arizona, Autonomous University of Barcelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science a University of Florida.

Jedným zo zaujímavých zistení je prítomnosť bahenných sopiek a diapirov v Hydraotes Chaos, ktoré sú rozšírené a predpokladá sa, že sú výsledkom sedimentárneho vulkanizmu. Namiesto výronov a erupcií magmy sa vlhké usadeniny a soli dostávajú na povrch a narúšajú ho a vytvárajú kopčeky a prúdy. Tieto mohylové formácie sa vyskytujú iba nad chaotickými materiálmi podlahy terénu a nie na stolových horách, čo naznačuje skôr prepojenie v materiálovom zložení ako genézu regionálnymi extenznými silami generovanými magmatickými vzostupmi.

Výskum je významným krokom k pochopeniu geologickej histórie a potenciálnej obývateľnosti Marsu. Zdôrazňuje dôležitosť skúmania týchto chaotických terénov, pretože môžu obsahovať stopy potenciálnej existencie minulého života na červenej planéte. Ako pokračuje prieskum Marsu, ďalšie štúdium odvodňovania zvodnenej vrstvy a sedimentárnych útvarov bude nápomocné pri odhaľovaní tajomstiev minulosti planéty.

