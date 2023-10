Dôkazy o starovekom bahennom jazere na Marse ponúkajú vodítka k potenciálnej obývateľnosti

Nedávna štúdia vedená Alexisom Rodriguezom z Planetary Science Institute odhalila dôkazy o sedimentárnych rovinách vytvorených odvodňovaním zvodnenej vrstvy v rámci marťanských kolapsových útvarov známych ako chaotické terény. Tieto zistenia vrhajú svetlo na potenciálnu obývateľnosť Marsu pred miliardami rokov.

Výskumníci sa zamerali na sedimentárnu jednotku v rámci Hydraotes Chaos, o ktorej sa domnievajú, že ide o zvyšky bahenného jazera vytvoreného výbojmi z plynom nabitej stratigrafie mudstone. Odhaduje sa, že toto bahenné jazero vzniklo takmer pred 4 miliardami rokov, v čase, keď Mars mohol podporovať život. Usadeniny v tomto bahennom jazere by mohli obsahovať dôkazy o minulom alebo dokonca súčasnom živote na Marse.

Štúdia zahŕňala spoločné úsilie medzi vedcami z Planetary Science Institute, NASA Ames Research Center, University of Arizona, Autonomous University of Barcelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science a University of Florida. Štúdiom odvodnenia zvodnenej vrstvy Marsu tím objavil obrovské záplavové kanály a rozsiahlu eróziu v severných nížinách planéty.

Odvážiť sa do týchto severných plání na odber vzoriek by však bolo náročné kvôli ťažkostiam pri rozlišovaní medzi materiálmi z vodonosných vrstiev a materiálmi erodovanými a transportovanými záplavovými kanálmi. Sedimentárne pláne v rámci Hydraotes Chaos ponúkajú jedinečnú príležitosť na skúmanie, pretože poskytujú cielenejší prieskum starých materiálov zvodnených vrstiev.

Numerické modely výskumníkov naznačujú, že vodná vrstva bahenného jazera sa pravdepodobne vytvorila z fázovej segregácie v bahennom kameni, čo viedlo k veľkým komorám naplneným vodou niekoľko kilometrov širokých a stoviek metrov hlbokých. Tento proces mohol byť spustený intruzívnou magmatickou aktivitou. Pozorovaný segmentovaný pokles naprieč chaotickým terénom naznačuje prítomnosť vzájomne prepojených komôr, ktoré mohli byť stabilnými, vodou naplnenými obrovskými kavernami.

Zvyšky tohto prastarého bahenného jazera by mohli obsahovať vodonosné materiály obohatené o biomolekuly, ktoré boli ukryté v podpovrchu Marsu miliardy rokov. NASA Ames zvažuje tieto sedimentárne pláne ako potenciálne miesto pristátia pre misiu na hľadanie dôkazov biomarkerov, konkrétne lipidov. Tieto biomolekuly sú vysoko odolné a na Marse mohli prežiť miliardy rokov.

Štúdia okrem bahenného jazera objavila aj rozšírené bahenné sopky a možné diapíry v študijnom regióne. Tieto funkcie ponúkajú ďalšie príležitosti na skúmanie podpovrchových hornín, ktoré mohli byť obývateľné. Odber vzoriek sedimentov a štúdium zloženia tohto starovekého bahenného jazera by mohlo poskytnúť cenné poznatky o geologickej minulosti Marsu a potenciáli pre minulý alebo súčasný život na planéte.

Zdroje:

Vedecké správy (papier)

NASA