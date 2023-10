Úbytok antarktického morského ľadu vyvoláva obavy o celý svet a Nový Zéland

By

Núdzový summit Antarktickej vedeckej platformy vo Wellingtone vyvolal vážne obavy z alarmujúcich zmien, ktoré sa vyskytujú v Antarktíde, najmä pokiaľ ide o výrazné zníženie morského ľadu počas minulej zimy. Dvaja prominentní členovia vedeckej platformy, profesor Nick Golledge a doktorka Bella Duncan, obaja z antarktického výskumného centra Victoria University of Wellington, vyjadrili svoje obavy z dôsledkov úbytku morského ľadu v Antarktíde pre globálnu komunitu vrátane Nového Zélandu.

Nedávny článok publikovaný v Communications Earth and Environment upozornil na rekordné minimum antarktického morského ľadu pozorované vo februári 2023, čo naznačuje, že otepľovanie oceánov zohralo úlohu pri pretláčaní ľadu do nového nízkeho stavu. To naznačuje, že základné procesy, ktorými sa riadi pokrytie morským ľadom v Antarktíde, mohli byť zmenené.

Podľa profesora Nicka Golledgea klimatické modely predpovedajú pokračujúci pokles antarktického morského ľadu v nadchádzajúcich desaťročiach, a to aj pri prísnych scenároch znižovania emisií skleníkových plynov. Zníženie množstva morského ľadu je kritickým problémom, pretože hrá kľúčovú úlohu pri vytváraní antarktických spodných vôd, jedného z najdôležitejších morských prúdov planéty. Narušenie jeho obehu má ďalekosiahle dôsledky pre globálnu klímu vrátane regiónu Wairarapa. Okrem toho úbytok morského ľadu predstavuje významnú hrozbu pre tučniaky cisárske, pretože sa naňho pri rozmnožovaní vo veľkej miere spoliehajú.

Dr Bella Duncan zdieľa obavy profesora Golledgea. Štúdium historických záznamov o prostredí Antarktídy naznačuje, že súčasné zmeny budú pravdepodobne pretrvávať, čo bude mať významný vplyv na miestnu a globálnu klímu, hladiny morí a ekosystémy. Devastácia spôsobená cyklónom Gabrielle v tomto roku slúžila ako jasný príklad dôsledkov teplejšej atmosféry, ktorá zadržiava viac vody a má za následok zvýšené množstvo zrážok. S očakávaním extrémnejších klimatických udalostí sa naliehavé opatrenia na riešenie klimatických zmien stávajú čoraz dôležitejšími, keďže klimatickí vedci sa snažia vyjadriť naliehavosť situácie.

