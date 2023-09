Štúdia zistila, že ľudia spôsobujú stratu viacerých vetiev v strome života

By

Nová štúdia varuje pred hrozbou šiesteho masového vyhynutia spôsobeného ľudskou činnosťou a uvádza, že ľudia spôsobujú stratu celých vetiev „Stromu života“. Štúdia publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences je jedinečná, pretože skúma vymieranie celých rodov a nie len jednotlivých druhov.

Vedci sa zamerali na druhy stavovcov (okrem rýb) a zistili, že z 5,400 skúmaných rodov za posledných 73 rokov vyhynulo 500, pričom väčšina z nich zmizla v posledných dvoch storočiach. Táto miera vyhynutia je oveľa vyššia, ako by sa dalo očakávať na základe odhadov z fosílnych záznamov.

Ľudské aktivity, ako je ničenie biotopov, nadmerný rybolov a lov, sú identifikované ako primárna príčina tejto krízy vyhynutia. Strata jedného rodu môže mať ďalekosiahle následky pre celý ekosystém. Spoluautor štúdie, Gerardo Ceballos, zdôrazňuje naliehavosť situácie a uvádza: „Obávame sa, že... veci strácame tak rýchlo, že to pre nás signalizuje kolaps civilizácie.“

Hoci všetci odborníci súhlasia s tým, že súčasná miera vymierania je alarmujúca, či ide o šieste masové vymieranie, je predmetom diskusie. Vedci definujú masové vymieranie ako stratu 75 % druhov v krátkom časovom období. Podľa Roberta Cowieho, biológa z Havajskej univerzity, pri použití tejto definície k šiestemu hromadnému vyhynutiu ešte nedošlo.

Závažnosť situácie však podčiarkujú zistenia štúdie o strate celých vetiev Stromu života. Táto štúdia ukazuje naliehavú potrebu konať na zachovanie biodiverzity a ochranu budúcnosti ľudstva.

