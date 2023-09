Ľudia riadia stratu celých vetiev stromu života, varuje nová štúdia

By

Nedávna štúdia publikovaná v Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) odhalila, že ľudia spôsobujú vyhynutie celých vetiev „Stromu života“, čo vyvoláva obavy z potenciálneho šiesteho masového vyhynutia. Štúdia vedená výskumníkmi z Národnej autonómnej univerzity v Mexiku sa zameriava na vyhynutie celých rodov, čo sú klasifikácie medzi druhmi a rodinami.

Na rozdiel od predchádzajúcich štúdií, ktoré skúmali iba stratu jednotlivých druhov, tento výskum analyzuje vymiznutie celých rodov. Je to významný prínos, pretože poskytuje hlbšie pochopenie súčasnej miery vyhynutia. Profesor Gerardo Ceballos, jeden zo spoluautorov štúdie, zdôrazňuje, že kríza vyhynutia je rovnako vážna ako kríza klimatických zmien, ale často sa prehliada.

Skúmaním údajov Medzinárodnej únie na ochranu prírody (IUCN) vedci zistili, že za posledných 73 rokov vyhynulo 500 rodov, pričom väčšina vyhynutí sa odohrala v posledných dvoch storočiach. To je alarmujúce, keďže na základe predchádzajúcich mier vymierania sa v rovnakom časovom rámci mali stratiť iba dva rody.

Štúdia pripisuje ľudské činnosti, ako je ničenie biotopov, nadmerný rybolov a lov, ako hlavné príčiny týchto vyhynutí. Strata čo i len jedného rodu môže mať pre ekosystémy ďalekosiahle následky. Vedci sa domnievajú, že je potrebné urýchlene konať, aby sa zabránilo ďalším stratám a kolapsu civilizácií.

Hoci medzi odborníkmi panuje zhoda, že súčasná miera vymierania je alarmujúca, otázka, či spĺňa kritériá pre šieste masové vymieranie, zostáva predmetom diskusie. Hromadné vymieranie je definované ako strata 75 % druhov v krátkom časovom období. Ak však súčasné miery vymierania pretrvávajú alebo sa zvyšujú, je pravdepodobné, že dôjde k hromadnému vymieraniu.

Autori štúdie zdôrazňujú potrebu uprednostniť ochranu a obnovu prirodzených biotopov, aby sa zabránilo ďalšiemu vymieraniu. Veria, že je stále možné zachrániť mnoho rodov, ak sa prijmú okamžité opatrenia.

Zdroje: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

definícia:

Rody: V klasifikácii živých bytostí je rod radom medzi druhom a rodinou.

Druh: Skupina organizmov, ktoré majú podobné vlastnosti a môžu sa rozmnožovať, aby produkovali plodné potomstvo.

Hromadné vymieranie: Rýchla strata významného percenta druhov v krátkom časovom období, čo vedie k veľkým ekologickým a evolučným zmenám.

Strom života: Metaforické znázornenie vzťahov medzi rôznymi druhmi, ktoré sleduje ich evolučnú históriu až po spoločného predka.