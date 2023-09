Vedci objavujú chemický mechanizmus nanodiamantov potiahnutých oxidom kremičitým pre kvantové výpočty a biologické označovanie

Vedci zo Štátnej univerzity v San Jose (SJSU) odhalili mechanizmus spájania zodpovedný za tvorbu jednotných obalov oxidu kremičitého na nanodiamantoch. Na štúdium nanomateriálov tím využil výkonné röntgenové lúče generované svetelným zdrojom Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) v národnom laboratóriu urýchľovačov SLAC. Výsledky publikované v časopise ACS Nanoscience Au poskytujú zásadný pohľad na chémiu zapojenú do vytvárania nanodiamantov potiahnutých oxidom kremičitým.

Nanodiamanty sú ultra malé syntetické diamanty s pozoruhodnými vlastnosťami. Napriek svojej malej veľkosti majú nanodiamanty dokonalé uhlíkové mriežky a môžu vykazovať reakcie na magnetické polia, elektrické polia a svetlo pri izbovej teplote. Vďaka týmto jedinečným vlastnostiam sú nanodiamanty vhodné pre rôzne aplikácie vrátane kvantových výpočtov a biologického označovania buniek.

Na zlepšenie funkčnosti nanodiamantov sa výskumníci obrátili na potiahnutie diamantových častíc oxidom kremičitým. Oxid kremičitý poskytuje nanodiamantom nielen hladký a ochranný obal, ale umožňuje aj úpravu povrchu. Pridaním špecifických značiek do povlaku oxidu kremičitého môžu vedci nasmerovať nanodiamanty na zacielenie na konkrétne bunky alebo miesta. Táto kontrola pohybu nanodiamantov má významné dôsledky pre aplikácie v biomedicíne a biotechnológii.

Už viac ako desať rokov si vedci lámu hlavu nad mechanizmom tvorby kremičitého povlaku na nanodiamantoch. Výskumníci SJSU zistili, že chemické skupiny alkoholu na povrchu nanodiamantov zohrávajú kľúčovú úlohu pri uľahčovaní rastu škrupín oxidu kremičitého. Zistili, že zavedenie hydroxidu amónneho s etanolom počas procesu poťahovania vedie k produkcii týchto alkoholových skupín.

Na preskúmanie povrchov skrytých pod povlakom oxidu kremičitého použili výskumníci v SJSU röntgenové zariadenia SSRL. Na detekciu teplotných zmien a ich premenu na röntgenové energie použili snímač prechodovej hrany, supercitlivý teplomer. Prostredníctvom röntgenovej absorpčnej spektroskopie (XAS) tím skúmal povrchy nanodiamantov a meral hrúbku povlaku oxidu kremičitého v nanometrovej mierke. Výsledky preukázali účinnosť XAS pri štúdiu ponorených materiálov, ako sú nanodiamanty.

Poznatky získané z pochopenia mechanizmu spájania nanodiamantov potiahnutých oxidom kremičitým otvárajú nové možnosti pre výskumníkov. Abraham Wolcott, hlavný riešiteľ štúdie, plánuje preskúmať použitie iných materiálov, ako sú oxidy titánu a zinku, na poťahovanie nanodiamantov. Tieto alternatívne povlaky by mohli ďalej rozšíriť aplikácie nanodiamantov v kvantovom snímaní a biologickom označovaní.

Zistenia tohto výskumu poskytujú cenné poznatky o chémii nanodiamantových povlakov a ponúkajú príležitosti na optimalizáciu plášťa oxidu kremičitého a skúmanie iných povlakových materiálov. S lepším pochopením chemického mechanizmu nanodiamantov potiahnutých oxidom kremičitým môžu výskumníci pokračovať v odomykaní potenciálu týchto malých diamantov pre aplikácie kvantových počítačov a biologického označovania.

zdroj:

– Perla J. Sandoval a kol., Quantum Diamonds at the Beach: Chemical Insights into Silica Growth on Nanoscale Diamond using Multimodal Characterization and Simulation, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033