Zrážky neutrónových hviezd: Skúmanie úžasnej sily Kilonove

Vedci nedávno vykonali prelomovú štúdiu, v ktorej sa ponorili do potenciálnych hrozieb, ktoré pre život na Zemi predstavuje kolízia neutrónových hviezd, známa ako kilonova. Zatiaľ čo tieto kozmické udalosti patria medzi najvýbušnejšie a najsilnejšie vo vesmíre, ich vplyv na našu planétu závisí od ich blízkosti. V tejto štúdii vedenej Haille Perkinsom z University of Illinois Urbana-Champaign výskumníci zistili, že kilonova vyskytujúca sa vo vzdialenosti približne 36 svetelných rokov od Zeme by mohla uvoľniť žiarenie s potenciálom spôsobiť udalosť na úrovni vyhynutia. To sa premieta do ohromujúcej vzdialenosti asi 212 biliónov míľ, čo z nej robí značnú nebezpečnú zónu.

Dobrou správou však je, že šanca na takúto katastrofickú udalosť je neskutočne mizivá. Kilonove sú mimoriadne vzácne a ťažko zistiteľné kvôli ich rýchlemu výskytu. Vedcom sa len nedávno podarilo jeden pozorovať pomocou vesmírneho teleskopu Jamesa Webba, a to vďaka jeho pokročilým schopnostiam. Tieto nebeské javy vznikajú, keď sa dve neutrónové hviezdy na obežnej dráhe špirálovito zrazia a následne spustia explózie, ktoré sú 10,000 XNUMX-krát jasnejšie ako supernova, pričom v priebehu pol sekundy sa uvoľní obrovské množstvo energie.

Počiatočná explózia generuje intenzívny záblesk gama lúčov, ktorý trvá len niekoľko sekúnd. Zatiaľ čo zachytenie v tomto žiarení by sa rýchlo ukázalo ako smrteľné, pravdepodobnosť je nízka kvôli úzkej smerovosti výbuchu smerom von z centra kolízie. Kilonove tiež produkujú dosvit röntgenových emisií v okolitých časticiach a prachu, čo by mohlo predstavovať hrozbu, ak by sme sa od udalosti nachádzali do 16.3 svetelných rokov. Najznepokojivejší dôsledok by však bolo kozmické žiarenie, ktoré sa z výbuchu uvoľnilo do všetkých strán. Ak by sa dostali na Zem, odstránili by našu ochrannú ozónovú vrstvu a zostali by sme zraniteľní voči škodlivým ultrafialovým lúčom po tisíce rokov.

Našťastie, vzácnosť kilonov znamená, že s väčšou pravdepodobnosťou budeme čeliť iným nebezpečenstvám, ako sú dopady asteroidov, slnečné erupcie alebo výbuchy supernov, ktoré majú vyššiu pravdepodobnosť, že budú škodlivé pre život na našej planéte. Takže zatiaľ čo tieto zrážky neutrónových hviezd sú skutočne strhujúce a ohromujúce udalosti, ich potenciál ohroziť ľudstvo zostáva minimálny.

