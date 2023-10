Najväčšie zemetrasenie zaznamenané na Marse odhaľuje tektonickú aktivitu

Pristávací modul NASA InSight nedávno zaznamenal zemetrasenie s magnitúdou 4.7 na Marse, najväčšie zemetrasenie, aké kedy bolo na planéte zaznamenané. Aj keď sa to v porovnaní so zemetraseniami na Zemi môže zdať málo, pre našu susednú planétu je to významné. Pôvodne mali vedci podozrenie, že zemetrasenie spôsobil dopad meteoritu, ale hľadanie impaktného krátera skončilo prázdnotou. To viedlo výskumníkov k záveru, že zemetrasenie bolo v skutočnosti spôsobené tektonickou aktivitou vo vnútri Marsu.

„Dospeli sme k záveru, že najväčšie zemetrasenie, ktoré InSight zaznamenal, bolo tektonické, nie náraz. Je to dôležité, pretože to ukazuje, že zlomy na Marse môžu viesť k silným zemetraseniam,“ povedal hlavný autor štúdie Ben Fernando, planetárny vedec z Oxfordskej univerzity. Zistenia publikované v časopise Geophysical Research Letters poskytujú cenné poznatky o geologických procesoch na Marse.

Na rozdiel od Zeme, ktorá má doskovú tektoniku, ktorá vytvára zemetrasenia, má Mars jedinú pevnú dosku. Planéta sa však stále pomaly zmenšuje a ochladzuje, čo môže viesť k pohybu a aktívnym poruchám v marťanskej kôre. Tieto zlomy môžu vyvolať zemetrasenia aj bez aktívnych doskových tektonických procesov.

Výskumný tím zistil, že zemetrasenie s magnitúdou 4.7 má pôvod v regióne Al-Qahira Vallis, približne 1,200 míľ juhovýchodne od miesta InSight. Energia uvoľnená počas tohto zemetrasenia prekonala energiu všetkých ostatných zemetrasení, ktoré zachytil InSight. Predtým bola väčšina zemetrasení spojená s oblasťou nazývanou Cerberus Fossae, východne od InSight. Pôvod tohto silného zemetrasenia zmiatol vedcov, pretože neexistovali žiadne rozpoznateľné povrchové prvky naznačujúce prebiehajúce tektonické procesy.

Absencia impaktného krátera pri hľadaní dôkazov o impakte predstavuje významný míľnik v interpretácii seizmických signálov na Marse. Pochopenie seizmickej aktivity Marsu je kľúčové pre budúce ľudské misie na planéte. Keďže NASA plánuje budúce misie, bude nevyhnutné lepšie porozumieť geologickej histórii Marsu a seizmickej aktivite.

Celkovo každá seizmická udalosť zistená InSight hrá kľúčovú úlohu pri odhaľovaní geologickej histórie Červenej planéty. Vrhá svetlo do vnútra a vývoja Marsu a poskytuje cenné poznatky o rozložení seizmickej aktivity na planéte. Tieto poznatky sú nevyhnutné pre plánovanie budúcich ľudských misií na Mars.

Zdroj: Geophysical Research Letters, Oxfordská univerzita, Imperial College London