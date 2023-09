Výskumníci extrahujú RNA z vyhynutého tasmánskeho tigra

By

Vedci prvýkrát úspešne extrahovali RNA z vyhynutých druhov. Tylacín, tiež známy ako tasmánsky tiger, bol mäsožravý vačkovec, ktorý vyhynul v roku 1936. Tímu výskumníkov zo Štokholmskej univerzity a Centra pre paleogenetiku v Štokholme sa podarilo získať RNA zo 130-ročnej vzorky tylacínu v Štokholme. Prirodzene historicke muzeum.

RNA (ribonukleová kyselina) je molekula, ktorá hrá kľúčovú úlohu pri syntéze bielkovín a nesie genetický materiál v niektorých vírusoch. Výskumníkom sa podarilo sekvenovať RNA z kože a tkanív kostrového svalstva vzorky tylacínu. Tento objav umožňuje vedcom študovať biológiu a metabolizmus buniek tasmánskeho tigra pred jeho vyhynutím.

Tylacín bol nadmerne prenasledovaný a obviňovaný zo zabíjania dobytka v Tasmánii, čo viedlo k jeho vyhynutiu. K jeho zániku prispela aj strata biotopov a zavlečené choroby. Nedávne snahy Colossal Biosciences o vyhubenie majú za cieľ vytvoriť zástupný druh tylacínu a znovu ho zaviesť do jeho pôvodného biotopu. Výskum RNA, ktorý uskutočnil tím zo Štokholmskej univerzity, však nebol zameraný na zánik.

Schopnosť získať RNA z vyhynutých druhov otvára možnosti pre ďalší výskum. Vedci môžu byť schopní získať RNA z iných vyhynutých zvierat a dokonca aj starých vírusov uchovávaných v zbierkach múzeí. To by mohlo poskytnúť pohľad na vývoj vírusov a prispieť k pokroku v technológii úpravy génov, in vitro fertilizácii a výpočtovej analýze genetických údajov.

Štúdium starovekej DNA v posledných rokoch výrazne pokročilo a získavanie RNA z vyhynutých druhov by mohlo pripraviť pôdu pre ďalšie objavy. S mnohými vyhynutými tvormi umiestnenými v múzeách sa extrakcia RNA z iných druhov môže čoskoro stať realitou.

