Vedci predpovedajú budúci superkontinent, no Nový Zéland nebude jeho súčasťou

Novo zverejnený výskum naznačuje, že o 250 miliónov rokov zemská pevnina opäť vytvorí superkontinent, ktorý spojí sedem kontinentov do jednej masívnej pevniny. Predpokladá sa, že tento superkontinent bude sústredený okolo dnešnej Afriky, pričom Austrália narazí do Ázie a Afrika sa zrazí s Európou. Antarktída, Severná Amerika a Južná Amerika sa potom pridajú k ostatným. Kým sa však tieto pevniny zbiehajú, Nový Zéland, známy aj ako Aotearoa, zostane pri pobreží Austrálie.

Očakáva sa, že pohyb tektonických dosiek, známy aj ako kontinentálny drift, spojí kontinenty v priebehu nasledujúcich 250 miliónov rokov. Predpokladá sa, že Austrália sa za približne 25 miliónov rokov presunie na sever do ostrovných reťazcov juhovýchodnej Ázie, ale vzhľadom na svoju polohu na austrálskej doske sa neočakáva, že by sa Nový Zéland stretol s Austráliou. Namiesto toho zostane Nový Zéland na ceste austrálskej dosky na sever.

Očakáva sa, že v priebehu 75 miliónov rokov Nový Zéland dosiahne rovník, približne v rovnakom čase, keď sa Afrika, Ázia, Austrália a Európa zbližujú a vytvárajú superkontinent. Potom sa Nový Zéland bude pohybovať smerom na juh pomalším tempom a nakoniec skončí medzi 20 a 30 stupňami zemepisnej šírky pod rovníkom.

Život na budúcom Novom Zélande však podľa predpovedí nebude ani zďaleka príjemný. Prítomnosť superkontinentu na západe spôsobí, že Severné a Južné ostrovy „zaplavia horúce tropické moria“, čím sa Nový Zéland stane neobývateľným. Očakáva sa, že vznik superkontinentu uvoľní skleníkové plyny vrátane oxidu uhličitého zo sopečnej činnosti, čo povedie k výraznému zvýšeniu globálnych teplôt.

Podľa počítačového modelu by atmosféra mohla obsahovať takmer o 50 % viac oxidu uhličitého za 250 miliónov rokov v porovnaní so súčasnosťou. Kombinácia zvýšených emisií skleníkových plynov, zvýšenej slnečnej energie a absencie chladiacich morí by spôsobila, že superkontinent je pre väčšinu foriem života nehostinný. Takmer polovica pevniny by sa stala púšťou s teplotami presahujúcimi 40 stupňov Celzia v mnohých oblastiach.

Aj keď sa tento budúci scenár zdá byť vzdialený, zdôrazňuje dôležitosť klimatických opatrení pri udržiavaní planéty v chladnejšom a obývateľnejšom stave. Výskum slúži ako pripomienka, že udržiavanie pohostinnej klímy je kľúčové pre prežitie a blahobyt súčasných a budúcich generácií.

definícia:

– Superkontinent: Veľká pevnina, ktorá pozostáva z viacerých kontinentov spojených dohromady.

– Tektonický pohyb/kontinentálny drift: Postupný pohyb a kolízia zemských tektonických platní.

– Skleníkový plyn: Plyn, ktorý prispieva k skleníkovému efektu tým, že absorbuje infračervené žiarenie, čo spôsobuje zvýšenie teploty Zeme.

– Plášť: Vrstva pod zemskou kôrou, ktorá pomaly prúdi v dôsledku tepla planéty.

