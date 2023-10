Vedci vyvinuli biopovlak s farbou na doplnenie vzduchu v biotopoch Marsu

By

Výskumníci vyvinuli biopovlak s názvom Green Living Paint, ktorý by sa dal začleniť do biotopu na Marse, aby doplnil vzduch. Biopovlak obsahuje druh baktérie nazývanej Chroococcidiopsis cubana, ktorá využíva jedinečnú formu fotosyntézy na prežitie v extrémnych podmienkach. Táto baktéria v rámci procesu prijíma oxid uhličitý (CO2) a uvoľňuje kyslík. Tím vedený mikrobiologičkou Simone Kringsovou z University of Surrey v Spojenom kráľovstve sa zameral na vytvorenie odolnej a ekologickej matrice biopovlaku pre baktérie.

Biopovlak bol vyvinutý zmiešaním latexu s časticami nanoílu, aby sa dosiahla porézna, ale mechanicky robustná štruktúra. Výskumníci pozorovali povlak 30 dní a zistili, že trvalo uvoľňuje až 0.4 gramu kyslíka na gram biomasy za deň, pričom absorbuje CO2. Táto udržateľná metóda má dôsledky na prieskum vesmíru, ako aj na riešenie obáv z rastúcich emisií a nedostatku vody na Zemi.

Hoci súčasná produkcia kyslíka nie je dostatočná pre biotop Marsu, môže výrazne znížiť množstvo kyslíka, ktoré vesmírne misie potrebujú na prepravu. Schopnosť Chroococcidiopsis cubana prežiť v extrémnych prostrediach z neho robí potenciálneho kandidáta na kolonizáciu Marsu. Výskum bol publikovaný v Microbiology Spectrum.

Zdroje:

– Mikrobiologické spektrum