Parazitické červy manipulujú s mravcami, aby sa pohybovali v steblách trávy

Nedávna štúdia odhalila, že parazitické červy známe ako lancetové pečeňové motolice majú sofistikovanejšiu stratégiu na infikovanie mravcov, ako sa predtým myslelo. Tieto červy nútia mravce vyliezť po steblách trávy a potom zliezť späť, keď je počasie príliš horúce. Účelom tejto manipulácie je zvýšiť pravdepodobnosť, že mravce zožerú väčšie zvieratá, čo umožní červom pokračovať v ich životnom cykle.

Motolice kopijovité žijú v dospelosti predovšetkým vo vnútri kráv alebo iných pasúcich sa prežúvavcov. Červy cez kravský výlučok ukladajú vajíčka do trávy, ktoré potom zožerú slimáky. Vo vnútri slimákov sa červy dostanú do ďalšieho štádia lariev a rozmnožujú sa nepohlavne. Slimáky reagujú na napadnutie tvorbou cýst okolo červov, ktoré sú nakoniec vykašľané a pohltené mravcami spolu s larvami červov.

Keď sa larvy dostanú do mravca, vstúpia do ďalšej fázy života. Väčšina migruje do žalúdka mravca, ale jeden sa dostane do mozgu a prevezme kontrolu. Infikovaný mravec je potom nútený vyliezť na vrchol stebla trávy a prichytiť sa, čím poskytuje príležitosť väčším zvieratám zožrať mravca a červy. Červy konečne dosiahnu dospelosť vo svojom poslednom hostiteľovi, presťahujú sa do pečene, kŕmia sa, pária sa a kladú vajíčka, aby sa cyklus obnovil.

Tím výskumníkov z Kodanskej univerzity sa rozhodol tento zložitý proces ďalej skúmať. Študovali viac ako tisíc infikovaných mravcov v lese v Dánsku a zistili, že na správanie mravcov mala najväčší vplyv teplota. Mravce zostali na tráve počas chladných dní, ale v teplých dňoch sa plazili späť. To naznačuje, že červy manipulujú s mravcami v noci a ráno, aby ich umiestnili do trávy, keď sú aktívne pasúce sa zvieratá, a potom ich chránili pred slnkom počas dňa.

Tieto zistenia poukazujú na zložitosť správania parazitov a potrebu ďalšieho výskumu na pochopenie špecifických mechanizmov, ktoré tieto motolice používajú na manipuláciu s mozgami mravcov. Zatiaľ čo ľudia sa môžu príležitostne nakaziť motolicou lancetou, tieto infekcie sú zriedkavé a ľudia sú náhodnými hostiteľmi.

Zdroje: Behavioral Ecology