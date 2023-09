Parazitické červy manipulujú s mravcami, aby vyliezli na steblá trávy

Nedávny výskum odhalil, že parazitické červy, konkrétne motolice kopijovité, majú schopnosť manipulovať s mravcami, aby vyliezli po steblách trávy a potom, keď je počasie príliš horúce, zliezli späť. Tieto červy majú zložitý životný cyklus, ktorý sa spolieha na to, že ich zožerú väčšie zvieratá, aby pokračovali vo svojom reprodukčnom cykle.

Motolice kopijovité žijú v dospelosti predovšetkým vo vnútri kráv alebo iných pasúcich sa prežúvavcov. Aby však dosiahli svojho konečného hostiteľa, prechádzajú sériou etáp. Vajíčka červov vylučujú kravy a končia v tráve, kde ich konzumujú slimáky. Vo vnútri slimákov sa červy dostanú do štádia lariev a rozmnožujú sa nepohlavne. Slimáky reagujú na napadnutie tvorbou cýst okolo červov, ktoré sa potom vykašliavajú ako guličky slizu. Mravce nevedomky konzumujú tieto slizové guľôčky spolu s larvami červov.

Keď sa larvy dostanú do mravca, rastú a migrujú do mravcovho žalúdka, zatiaľ čo jedna larva sa dostane do mozgu mravca a prevezme kontrolu. S infikovaným mravcom sa potom manipuluje, aby vyliezol na vrchol stebla trávy a uchopil ho, čo z neho robí ľahký cieľ pre potulujúce sa prežúvavce, aby neúmyselne skonzumovali mravca a parazity. Keď sa dostanú do konečného hostiteľa, červy dosiahnu dospelosť, presunú sa do pečene, kŕmia sa, pária sa a kladú vajíčka, čím sa cyklus reštartuje.

Vedci z Katedry rastlinných a environmentálnych vied na Kodanskej univerzite vykonali štúdiu, ktorej cieľom bolo lepšie pochopiť správanie infikovaných mravcov. Pozorovali viac ako 1,000 13 infikovaných mravcov v Bidstrup Forests v Dánsku počas XNUMX dní, ktoré nenasledujú po sebe. Štúdia zistila, že teplota zohrávala významnú úlohu v správaní mravcov. Počas chladných dní sa mravce zdržiavali predovšetkým na tráve, zatiaľ čo v teplejších dňoch sa plazili späť a pokračovali vo svojej bežnej činnosti. To naznačuje, že červy manipulujú s mravcami počas noci a skorých ranných hodín.

Štúdia poukazuje na zložitosť a sofistikovanosť týchto parazitov a na to, ako málo o nich stále vieme. Na odhalenie špecifických mechanizmov, ktoré umožňujú motoliciam manipulovať s mozgom mravca, je potrebný ďalší výskum. Zatiaľ čo ľudia môžu byť príležitostne napadnutí týmito červami, infekcie sú zriedkavé a ľudia sú náhodnými hostiteľmi.

zdroj: The Guardian