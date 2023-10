Riziko slnečných búrok: Zraniteľnosť Zeme voči slnečným výbuchom

By

Naše mierne vychované slnko, ktoré nám poskytuje svetlo a teplo, je tiež schopné silných slnečných výbuchov, ktoré môžu mať ničivé účinky na technológiu Zeme. Zatiaľ čo naša atmosféra nás chráni pred žiarením emitovaným počas týchto slnečných búrok, našim elektrickým sieťam a komunikačným sieťam hrozí vážne poškodenie. Toto zistenie je obzvlášť dôležité pre našu technologicky vyspelú budúcnosť.

Vedci nedávno objavili dôkazy o najväčšej slnečnej búrke, aká bola kedy identifikovaná, známej ako „udalosť Miyake“, ku ktorej došlo pred 14,300 XNUMX rokmi. Táto udalosť sa týka masívneho uvoľnenia slnečných častíc a žiarenia zo Slnka do zemskej atmosféry. Následky takéhoto slnečného výbuchu sa odrážajú vo výraznom zvýšení úrovne rádioaktívneho uhlíka uloženého v letokruhoch Zeme.

Výskumníci skombinovali tieto dôkazy s podobnými zisteniami z grónskych ľadových jadier, čím poskytli presvedčivý dôkaz o kolosálnom slnečnom výbuchu. Štúdia bola publikovaná v The Royal Society's Philosophical Transactions A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences.

Potenciálne dopady extrémnych slnečných búrok na Zem sú obrovské. Profesor Tim Heaton, odborník na aplikovanú štatistiku na Univerzite v Leedse, varuje, že takéto búrky by mohli trvalo poškodiť transformátory elektrickej siete, čo by spôsobilo rozsiahle výpadky prúdu trvajúce mesiace.

Hoci slnečná búrka v roku 1989 nemala rovnakú veľkosť, spôsobila erupciu horúceho plynu, známu ako výron koronálnej hmoty (CME), ktorá vyradila energiu miliónom v Kanade. CME zasiahla magnetické pole Zeme, čo malo za následok 12-hodinový výpadok prúdu.

Udalosť Miyake, podobná tej pred 14,300 993 rokmi, by mala ešte výraznejší rozsah a vplyv. Výskumníci identifikovali celkovo deväť Miyakeovských udalostí v histórii, vrátane udalostí v rokoch 774 a 14,300 nl. Novo identifikovaná XNUMX XNUMX rokov stará búrka je však najväčšia, aká bola kedy zaznamenaná, približne dvakrát väčšia ako predchádzajúce dve udalosti.

Najintenzívnejšia slnečná búrka priamo pozorovaná pri dopade na Zem sa vyskytla v roku 1859, známa ako Carringtonova udalosť. Spôsobilo to iskrenie globálnych telegrafných liniek a podpálenie telegrafných úradov. Udalosť typu Miyake by však bola ešte silnejšia a potenciálne škodlivejšia, vo veľkosti rádovo väčšej, čo znamená, že by bola približne desaťkrát silnejšia.

Pozitívnou správou je, že NASA a ďalšie vesmírne agentúry aktívne študujú slnko a jeho správanie. Od NASA Parker Solar Probe sa očakáva, že v nadchádzajúcich rokoch poskytne cenné údaje, pomôže výskumníkom pri predpovedaní dopadu slnečných ejekcií na zemský povrch a umožní lepšiu prípravu, napríklad dočasné odstavenie elektrickej siete, v konkrétnych regiónoch alebo krajinách.

