Záhada ružových diamantov: Vedci nájdu „chýbajúcu zložku“ pre vznik

Vedci nedávno urobili prevratný objav týkajúci sa vzniku ružových diamantov, ktoré sú známe svojou vzácnosťou a nádhernou krásou. Ružové diamanty patria medzi najdrahšie kamene sveta a už dlho po nich túžia zberatelia a nadšenci šperkov. Väčšina týchto vzácnych drahokamov, viac ako 90 percent, bola objavená v bani Argyle na vzdialenom severozápade Austrálie, ktorá nedávno ukončila svoju činnosť.

Otázka, prečo baňa Argyle vyprodukovala taký vysoký počet ružových diamantov, mátla výskumníkov už roky. Na rozdiel od väčšiny ostatných diamantových baní, ktoré sa nachádzajú v strede kontinentov, baňa Argyle leží na okraji jedného. V novej štúdii publikovanej v časopise Nature Communications tím austrálskych vedcov odhalil, že ružové diamanty boli prinesené na zemský povrch rozpadom prvého superkontinentu približne pred 1.3 miliardami rokov.

Podľa hlavného autora štúdie Huga Olierooka z Curtin University v Západnej Austrálii už boli známe dve z troch ingrediencií potrebných na vznik ružových diamantov. Prvou zložkou je uhlík, ktorý sa musí nachádzať hlboko v Zemi, najmenej 150 kilometrov (93 míľ) pod povrchom. Ak by bol uhlík plytší, premenil by sa na grafit, látku oveľa menej cennú ako diamanty.

Druhou zložkou je presné množstvo tlaku potrebného na zmenu čírosti diamantov a dodanie ich charakteristického ružového odtieňa. Olierook vysvetľuje, že použitie príliš malého tlaku by malo za následok číre diamanty, zatiaľ čo príliš veľký tlak by spôsobil, že by zhnedli. Stojí za zmienku, že veľká časť diamantov nájdených v bani Argyle bola z menej hodnotnej hnedej odrody.

Tento nedávny objav vrhá svetlo na proces tvorby ružových diamantov a poskytuje cenný pohľad na lokalizáciu podobných ložísk po celom svete. Ďalší výskum v tejto oblasti by mohol odhaliť ďalšie zdroje týchto veľmi vyhľadávaných drahokamov, ktoré ponúkajú väčšiu ponuku na trhu. Štúdia posilňuje pôvab a intrigy obklopujúce ružové diamanty a upevňuje ich povesť niektorých z najcennejších a najexkluzívnejších kameňov na svete.

