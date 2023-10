Nové dôkazy naznačujú, že pod Austráliou je pochovaný masívny kráter asteroidov

By

Vedci pokračujú v odhaľovaní fascinujúcich tajomstiev o našej starovekej planéte a najnovší objav by mohol navždy zmeniť naše chápanie histórie Zeme. Geológ Andrew Glikson a jeho kolega Tony Yeates zverejnili v časopise Tectonophysics prelomovú štúdiu, ktorá odhaľuje presvedčivé dôkazy o masívnom kráteri asteroidov pochovaných pod Austráliou.

Táto skrytá podzemná štruktúra, známa ako štruktúra Deniliquin, predstavuje priemer odhadovaný na viac ako 320 míľ. Ak by sa potvrdilo, prekonalo by súčasnú najväčšiu dopadovú štruktúru na Zemi – juhoafrický kráter Vredefort, ktorý meria približne 100 míľ na šírku. Je pozoruhodné, že štruktúra Deniliquin by dokonca presiahla veľkosť krátera Chicxulub, o ktorom sa predpokladá, že je zodpovedný za zánik dinosaurov.

Gliksonov výskum zdôrazňuje kľúčové vlastnosti, ktoré posilňujú prípad, že štruktúra Deniliquin je miestom dopadu asteroidu. Magnetické údaje oblasti vykazujú symetrický vzor vlnenia v kôre obklopujúcej jadro, čo naznačuje intenzívne magnetické sily generované počas kolosálneho nárazu.

Vynára sa otázka: Ako taká obrovská štruktúra zostala skrytá pod povrchom Austrálie tak dlho? Glikson naznačuje, že v priebehu miliónov rokov štruktúra prešla eróziou, čím sa jej význam postupne zmenšil. Rovnako ako kvapka vody špliecha nahor z prechodného krátera, pripomínajúceho zdvihnuté jadro miesta dopadu asteroidu, štruktúra Deniliquin pomaly prekonala skúšku času.

Tento ohromujúci objav ilustruje nielen dynamickú históriu našej planéty, ale aj rozsiahlosť vplyvu vesmíru na náš vlastný dvor. S neustálym pokrokom vo vedeckom výskume môžeme očakávať ďalšie odhalenia o dávnej minulosti Zeme a hlbokých udalostiach, ktoré formovali náš svet, ako ho poznáme.

FAQ

Otázka: Aká je štruktúra Deniliquin?

Štruktúra Deniliquin je masívny podzemný kráter asteroidov, ktorý je potenciálne pochovaný pod Austráliou a má priemer odhadovaný na viac ako 320 míľ.

Otázka: Ako je štruktúra Deniliquin v porovnaní s inými známymi nárazovými štruktúrami?

Ak sa potvrdí, štruktúra Deniliquin by bola najväčšou známou impaktnou štruktúrou na Zemi, ktorá by prekonala kráter Vredefort v Južnej Afrike a dokonca kráter Chicxulub spojený s vyhynutím dinosaurov.

Otázka: Ako zostala štruktúra Deniliquin tak dlho skrytá?

Počas miliónov rokov erózia postupne zmenšila význam štruktúry Deniliquin, čo sťažuje jej detekciu z povrchu Zeme.

Otázka: Aké dôkazy podporujú, že štruktúra Deniliquin je miestom dopadu asteroidu?

Magnetické merania oblasti odhaľujú symetrické vlniace sa vzory v kôre obklopujúcej jadro, čo sú charakteristické znaky vytvorené intenzívnymi magnetickými silami uvoľnenými pri masívnom náraze.