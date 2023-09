Prelom v diagnostike: Technológia CRISPR deteguje vírus opičích kiahní s bezprecedentnou presnosťou a rýchlosťou

Vedci z Peter Doherty Institute for Infection and Imunity a Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research vyvinuli revolučný diagnostický nástroj s názvom MPXV-CRISPR. Ich spoločná štúdia publikovaná v The Lancet Microbe ukazuje silu technológie CRISPR pri zisťovaní vírusu opičích kiahní (MPXV) s bezkonkurenčnou presnosťou a rýchlosťou.

Zatiaľ čo CRISPR je všeobecne známy svojimi schopnosťami na úpravu génov, nedávno bol využitý na navrhovanie vysoko citlivých diagnostických nástrojov. MPXV-CRISPR funguje ako „veľmi presný detektív“, ktorý rýchlo identifikuje špecifický genetický materiál spojený s vírusom v klinických vzorkách. Výskumníci naprogramovali nástroj tak, aby sa zameral na genetické sekvencie jedinečné pre MPXV, pomocou databázy 523 genómov MPXV na vytvorenie potrebných „sprievodcov“ na väzbu na vírusovú DNA.

Keď je v klinickej vzorke prítomná vírusová DNA, systém CRISPR sa nasmeruje k cieľu a vyšle signál indikujúci prítomnosť vírusu. Citlivosť a presnosť dosiahnutá pomocou MPXV-CRISPR sú porovnateľné so zlatými štandardnými metódami PCR, ale s výrazne skráteným časom testovania.

Jednou z prelomových vlastností MPXV-CRISPR je rýchlosť diagnostiky. Súčasná diagnostika opičích kiahní často zahŕňa centralizované laboratórne testovanie, ktorého výsledky môžu trvať niekoľko dní. Naproti tomu MPXV-CRISPR dokáže detekovať vírus za pozoruhodných 45 minút.

Aby sa splnili štandardy stanovené Svetovou zdravotníckou organizáciou, výskumný tím sa snaží prispôsobiť MPXV-CRISPR do prenosného zariadenia na detekciu na mieste v miestach starostlivosti. Táto technológia má potenciál spôsobiť revolúciu v liečbe opičích kiahní a poskytuje rýchlejší prístup k presným diagnózam, najmä v oblastiach s obmedzenými zdrojmi a odľahlých oblastiach. Zrýchlením liečby a zlepšením výsledkov pacientov by decentralizovaný prístup k testovaniu mohol výrazne zlepšiť reakcie verejného zdravia na prepuknutie opičích kiahní.

Štúdia bola vykonaná v spolupráci s Melbourne Sexual Health Center a Monash University. Výskumníci sa domnievajú, že MPXV-CRISPR predstavuje významný pokrok v oblasti diagnostiky a je prísľubom pre transformáciu manažmentu chorôb v budúcnosti.

zdroj:

Mikrób Lancet. (2023). Rýchla detekcia vírusu opičích kiahní pomocou testu sprostredkovaného CRISPR-Cas12a: laboratórna validačná a hodnotiaca štúdia.