Budúcnosť urýchľovačov častíc: Zmenšujúca sa technológia pripravuje cestu pre objavy v medicíne

Vedcom z nemeckej Friedrich-Alexander University of Erlangen-Norimberg (FAU) sa podaril prelomový čin vo svete časticovej fyziky. Úspešne aktivovali nanofotonický elektrónový urýchľovač (NEA) – mikročip, ktorý má zhruba veľkosť malej mince. Napriek svojej malej veľkosti má tento malý urýchľovač častíc potenciál spôsobiť revolúciu v liečbe, najmä v oblasti rádioterapie rakoviny.

NEA funguje tak, že urýchľuje elektróny pomocou krátkych laserových impulzov, ktoré sa zameriavajú na tisíce mikroskopických stĺpov umiestnených v nepatrnej vákuovej trubici. V nedávnej štúdii publikovanej v Nature vedci uviedli, že kompaktný urýchľovač zvýšil energiu elektrónov o viac ako 40 %. Hoci tieto častice majú podstatne menšiu energiu v porovnaní s tými, ktoré sa používajú vo veľkom hadrónovom urýchľovači (LHC), primárnym zameraním tímu FAU nie je ponoriť sa do hlbín časticovej fyziky, ale skôr skúmať medicínske aplikácie.

Potenciál NEA v cielenej rádioterapii rakoviny je obzvlášť sľubný. Kompaktný charakter urýchľovača otvára možnosť jeho umiestnenia na endoskop, čo umožňuje podávanie rádioterapie priamo na postihnuté miesto v tele. Tento prístup by nielen zabezpečil väčšiu presnosť pri zacielení na rakovinové bunky, ale tiež by znížil vedľajšie účinky spojené so súčasnými metódami dodávania žiarenia. Tomáš Chlouba, jeden z hlavných autorov štúdie, si to predstavuje ako „aplikáciu snov“ pre NEA.

Aj keď je tím FAU ešte ďaleko od implementácie mikrourýchľovača v humánnej medicíne, úspešné testovanie tohto prvého nanofotonického systému svojho druhu znamená významný krok týmto smerom. Keďže technológia neustále zmenšuje urýchľovače častíc, pripravuje pôdu pre objavy v medicíne, ktoré majú potenciál premeniť oblasť zdravotnej starostlivosti a ponúkajú nové a efektívnejšie liečby stavov, ako je rakovina.

Najčastejšie otázky:

Otázka: Čo je nanofotónový elektrónový urýchľovač?

Odpoveď: Nanofotonický elektrónový urýchľovač je mikročip, ktorý urýchľuje elektróny pomocou krátkych laserových impulzov zameraných na mikroskopické stĺpiky vo vákuovej trubici.

Otázka: Aká je potenciálna aplikácia nanofotónového elektrónového urýchľovača?

Odpoveď: Nanofotonický elektrónový urýchľovač je sľubný v oblasti cielenej rádioterapie rakoviny, ktorá umožňuje presnejšie a bezpečnejšie dodávanie žiarenia do postihnutých oblastí tela.

Otázka: Ako sa nanofotónový elektrónový urýchľovač líši od veľkého hadrónového urýchľovača (LHC)?

Odpoveď: Zatiaľ čo LHC je masívny urýchľovač častíc používaný na základný fyzikálny výskum, nanofotónový elektrónový urýchľovač má oveľa menšiu veľkosť a je určený na lekárske aplikácie.