Vplyv kozmickej lode na zloženie atmosféry Zeme

Nedávna štúdia publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences odhalila, že satelity a kozmické lode kontaminujú zemskú atmosféru vysokým množstvom kovov. Toto znečistenie sa vyskytuje v stratosfére, v oblasti, ktorá obsahuje veľkú koncentráciu ozónu.

Výskumný tím vedený Danom Cziczom z University of Purdue zbieral údaje letiacimi lietadlami vo výške takmer 12 míľ. To im umožnilo zachytiť presné merania bez akejkoľvek kontaminácie výparmi lietadla. Štúdia zistila, že kovy ako lítium, meď, hliník a olovo, ktoré sa bežne nachádzajú v kozmických lodiach, prekonali úrovne prirodzene sa vyskytujúceho kozmického prachu.

Okrem toho tím zistil, že takmer 10 percent častíc kyseliny sírovej, ktoré sú nevyhnutné na ochranu ozónovej vrstvy, bolo kontaminovaných odparenými zvyškami z kozmickej lode. Prítomnosť jedinečných prvkov, ako je niób, naznačuje použitie tepelných štítov v raketách. Tieto dôkazy poukazujú na znečistenie pochádzajúce skôr z kozmických lodí než z meteoritov, ktoré zostali nezmenené po stáročia.

Vplyv tohto znečistenia na životné prostredie ešte nie je úplne známy. Vzhľadom na predpokladaný nárast počtu satelitov na obežnej dráhe by sa však situácia mohla ešte zhoršiť. Odhaduje sa, že do roku 50,000 bude ďalších 2030 50 satelitov, pričom na čele budú spoločnosti ako SpaceX a Amazon. Tento rýchly rast vo vesmírnom priemysle znamená, že až XNUMX percent aerosólových častíc v stratosfére môže nakoniec obsahovať kovy z opätovného vstupu do kozmickej lode.

Tieto zistenia vyvolávajú obavy z environmentálnych dôsledkov expanzie vesmírneho priemyslu. Hromadenie vesmírneho odpadu a uvoľňovanie materiálov vyrobených človekom v stratosfére si vyžaduje ďalšie skúmanie. Keďže sa naďalej vo veľkej miere spoliehame na satelity a kozmické lode, je nevyhnutné vyvinúť udržateľné postupy, ktoré minimalizujú negatívny vplyv na našu atmosféru.

Zdroj: Proceedings of the National Academy of Sciences