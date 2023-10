Skúmanie starovekej krajiny pod ľadom východnej Antarktídy

Nedávna štúdia odhalila skrytú, starodávnu krajinu pod ľadovým príkrovom východnej Antarktídy, ktorá poskytuje pohľad do predľadovcovej minulosti regiónu. Výskum uskutočnený Univerzitou v Durhame v Spojenom kráľovstve použil satelitné údaje na odhalenie časti územia susediacej so subglaciálnymi panvami Aurora a Schmidt, ktorá zostala do značnej miery nezmenená až 34 miliónov rokov. Tento kúsok zeme ponúka „duch krajiny“ pred vytvorením ľadovej pokrývky, ako to opísal spoluautor štúdie Stewart Jamieson.

Pomocou existujúcich údajov vedci dokázali zmapovať vlnenie na povrchu ľadu, ktoré zodpovedalo zmenám nadmorskej výšky pod ním. Tieto jemné gradienty odhalili subglaciálnu krajinu nachádzajúcu sa 1.2 kilometre pod povrchom. Krajina pozostávala z troch samostatných pevnín spojených údoliami v tvare U, čo naznačuje, že boli kedysi súčasťou súvislého útvaru. Počas rozpadu starovekého superkontinentu Gondwana však tektonické sily pravdepodobne spôsobili oddelenie týchto pevnín.

Štúdia naznačuje, že keď sa klíma ochladzovala po období kriedy, na každej pevnine sa vytvorili ľadové čiapky. Následným topením a stekaním vznikli rieky, ktoré tiekli smerom k pobrežiu, ktoré sa v tom čase otváralo. Približne pred 34 miliónmi rokov vyrástol masívny ľadovec, ktorý dnes pokrýva Antarktídu, a pochoval celý kontinent, čím sa zachovala táto predľadová krajina.

Zaujímavé je, že niektoré časti východnej Antarktídy zažili výraznú eróziu v dôsledku hmotnosti ľadovej pokrývky. Na nedávno objavenom mieste však ľad nedosiahol hrúbku, ktorá by umožňovala hromadenie vody, čím by sa zabránilo erózii. To naznačuje, že táto konkrétna krajina zostala relatívne stabilná počas miliónov rokov.

Zatiaľ čo na potvrdenie veku krajiny je potrebné ďalšie skúmanie, vŕtanie cez ľad na extrakciu vzoriek hornín a sedimentov z lokality by poskytlo cenné poznatky. Pochopenie starovekej krajiny pod ľadovým príkrovom východnej Antarktídy je rozhodujúce pre predpovedanie jej správania v otepľujúcom sa svete. Pochopením tvaru a charakteristík krajiny môžu vedci získať prehľad o súčasnom toku ľadu a predvídať budúce zmeny.

Často kladené otázky

Čo odhalila nedávna štúdia pod ľadovým príkrovom východnej Antarktídy?

Štúdia odhalila starovekú krajinu, ktorá zostala do značnej miery nedotknutá až 34 miliónov rokov pod ľadovým príkrovom východnej Antarktídy.

Ako bola objavená táto staroveká krajina?

Výskumníci použili satelitné údaje na zmapovanie zmien nadmorskej výšky na povrchu ľadu, ktoré zodpovedali zmenám v podkladovej krajine. Tieto jemné gradienty odhalili subglaciálnu krajinu pochovanú 1.2 míle (2 kilometre) pod povrchom.

Aký význam má tento objav?

Pochopenie predľadovcovej krajiny pod východnou Antarktídou môže poskytnúť cenné poznatky o predpovedaní správania ľadovej pokrývky v otepľujúcom sa svete. Štúdiom tvaru a charakteristík krajiny môžu vedci lepšie pochopiť súčasné prúdenie ľadu a predvídať budúce zmeny.

Existujú nejaké plány na potvrdenie veku krajiny?

Výskumníci dúfajú, že vykonajú ďalšie vyšetrovanie vŕtaním cez ľad a extrahovaním vzoriek hornín a sedimentov z miesta. To by umožnilo presnejšie určiť vek krajiny.