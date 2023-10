Ruskí kozmonauti inštalujú hardvér počas výstupu do vesmíru na Medzinárodnej vesmírnej stanici

By

Ruskí kozmonauti Oleg Kononenko a Nikolaj Chub úspešne dokončili výstup do vesmíru na Medzinárodnej vesmírnej stanici, pričom nainštalovali základný hardvér do výskumného modulu Poisk Mini. Kozmonauti prešli na vesmírnu prechádzku, ktorá trvala niečo vyše 7 hodín, do modulu Nauka, kde nainštalovali nano-satelitné a komunikačné systémy.

Počas výstupu do vesmíru sa Kononenko a Chub stretli s malým oneskorením pri úplnej inštalácii satelitného systému, čím sa predĺžilo trvanie ich úlohy. Podarilo sa im však úspešne dokončiť umiestnenie komunikačných zariadení v rámci modulu. Inštalácia nano-satelitného systému sa uskutoční na budúcej výstupe do vesmíru.

Táto misia znamenala šiesty výstup do vesmíru pre Olega Kononenka, skúseného kozmonauta s rozsiahlymi skúsenosťami s výstupom do vesmíru. Bola to prvá vesmírna vychádzka Nikolaja Chuba, ktorá ukázala schopnosti a prispôsobivosť kozmonautov pri spoločnej práci v náročných podmienkach vesmíru.

Astronauti z NASA Loral O'Hara a Jasmin Moghbeli by mali absolvovať výstup do vesmíru 30. októbra. Ich misia, ktorá bude trvať približne 6 a pol hodiny, bude zahŕňať kritické úlohy na Medzinárodnej vesmírnej stanici.

Toto spoločné úsilie medzi ruskými astronautmi a astronautmi NASA podčiarkuje dôležitosť medzinárodnej spolupráce pri prieskume vesmíru. Spojením odborných znalostí a zdrojov môžu národy dosiahnuť pozoruhodné míľniky vo vedeckom výskume a ďalej zlepšiť naše chápanie vesmíru.

Často kladené otázky (FAQ)

1. Aký je účel vesmírnej prechádzky?

Cieľom vesmírnej prechádzky bolo nainštalovať hardvér, vrátane nano-satelitných a komunikačných systémov, do výskumného modulu Poisk Mini na Medzinárodnej vesmírnej stanici.

2. Ako dlho trval výstup do vesmíru?

Výstup do vesmíru trval približne 7 hodín a 41 minút, čo je o niečo dlhšie ako plánovaných 6 hodín a 52 minút kvôli oneskoreniu inštalácie satelitného systému.

3. Aký význam má misia pre astronautov NASA?

Astronauti NASA Loral O'Hara a Jasmin Moghbeli by mali absolvovať výstup do vesmíru 30. októbra, čím prispejú k prebiehajúcim úlohám a operáciám na Medzinárodnej vesmírnej stanici.

4. Prečo je dôležitá medzinárodná spolupráca pri prieskume vesmíru?

Medzinárodná spolupráca umožňuje národom kombinovať odborné znalosti a zdroje, čo vedie k prelomovému vedeckému výskumu a pokroku v našom chápaní vesmíru. Spolupráca podporuje spoločné ciele a prospieva globálnej vesmírnej komunite.