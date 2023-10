Ruskí kozmonauti vypustili študentský satelit počas vesmírneho výstupu na štúdium solárnych plachiet

Ruskí kozmonauti Oleg Kononenko a Nikolay Chub úspešne vypustili študentskú družicu „Parus-MGTU“ pri výstupe do vesmíru. V rámci experimentu sa satelit zameriava na skúmanie pohybu slnečných plachiet. Odpaľovacie zariadenie vyvinuté študentmi Baumanovej Moskovskej štátnej technickej univerzity zaisťuje lineárnu trajektóriu pre nanosatelit, čo predstavuje kľúčovú požiadavku pre budúce nasadenie satelitov.

Primárnym cieľom kozmickej vychádzky Kononenka a Chuba bolo odpojiť sekundárnu radiátorovú slučku modulu „Nauka“ od hlavnej modulovej slučky. Táto akcia bola potrebná kvôli úniku, ku ktorému došlo 9. októbra. Kozmonauti skontrolovali a odfotografovali neuzavreté miesto, čo umožnilo špecialistom na Zemi analyzovať a určiť zdroj narušenia.

Po rozmiestnení satelitu budú kozmonauti dohliadať na rozmiestnenie slnečnej plachty, pričom očakávajú, že úpravy dĺžky plachty vystavenej časticiam nabitým slnkom uľahčia zmeny ťahu a orbity kozmickej lode.

Okrem vypustenia satelitu Kononenko a Chub vykonali aj radarový experiment s názvom „Napor-MiniRSA“ na module „Nauka“. Cieľom experimentu je monitorovať zemský povrch na účely ochrany životného prostredia, núdzových situácií a riadenia prírodných zdrojov. Vyšetrovanie vedie Rocket and Space Corporation „Energia“.

Kononenko a Chub vymenia počas svojej vesmírnej cesty, ak im bude poskytnutý čas navyše, zaisťovacie dosky, ktoré upevňujú káble v ich ukotvenej polohe na servisnom module „Zvezda“. Táto kľúčová úloha zabezpečuje správnu funkčnosť a bezpečnosť modulu.

Výstup do vesmíru sa začal o 20:49 moskovského času (17:49 UTC, 23:19 IST) otvorením poklopu malého výskumného modulu „Poisk“. Mimo Medzinárodnej vesmírnej stanice strávia kozmonauti celkovo 6 hodín a 52 minút. Táto konkrétna misia predstavuje ich prvý výstup do vesmíru od príchodu na ISS 15. septembra 2023, čo z neho robí šiesty ruský výstup do vesmíru v roku. Zatiaľ čo sa Chub prvýkrát odváža mimo ISS pracovne, je to Kononenkova šiesta výstup do vesmíru.

