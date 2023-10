New Horizons: Ruskí kozmonauti vedú nezabudnuteľný vesmírny výstup, aby prekonali výzvy

By

Dvaja ruskí kozmonauti, Oleg Kononenko a Nikolaj Chub, podnikli 25. októbra pozoruhodnú vesmírnu prechádzku, ktorá trvala vyše sedem hodín, aby prekonali rôzne výzvy mimo Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS). Ich misia zahŕňala viacero kritických úloh vrátane inštalácie syntetického radarového komunikačného systému a nasadenia nanosatelitu na vyhodnotenie technológie solárnych plachiet. Okrem toho kozmonauti skontrolovali externý záložný radiátor na viacúčelovom laboratórnom module Nauka, ktorý nedávno zaznamenal problém s únikom chladiacej kvapaliny.

Počas vesmírnej prechádzky kozmonauti úspešne nainštalovali radarový komunikačný systém, až na menší problém s jedným z panelov, ktorý bude vyriešený neskôr. Navyše, slnečná plachta nanosatelitu sa nerozvinula úplne, ako to pozorovali kamery počas jeho odchodu zo stanice.

Kontrola záložného chladiča sa ukázala ako udalosť, keď sa pri monitorovaní miesta úniku neočakávane uvoľnila bublina chladiacej kvapaliny. Našťastie sa uvoľnená chladiaca kvapalina nedostala do kontaktu s oblekmi kozmonautov.

Aby sa zaistila čistota vesmírnej stanice, Kononenko a Chub pred opätovným vstupom na stanicu starostlivo skontrolovali svoje skafandre a nástroje Orlan, či neobsahujú stopy chladiacej kvapaliny. Po opätovnom natlakovaní tiež utreli výstroj, čím sa minimalizovalo zanesenie akýchkoľvek kontaminantov. Zvyšné stopy kontaminantov budú vo vesmírnej stanici rýchlo odstránené pomocou dodatočných filtračných metód.

Tento historický výstup do vesmíru znamenal 268. misiu venovanú montáži, údržbe a zveľaďovaniu Medzinárodnej vesmírnej stanice. Zatiaľ čo Kononenko absolvoval šesť výstupov do vesmíru, toto bola Chubova prvá plavba do rozľahlého vesmíru.

Ruská vesmírna agentúra Roskosmos predtým identifikovala únik na záložnom radiátore modulu Nauka. Primárny radiátor na module naďalej funguje správne a podporuje chladiace procesy v module bez akéhokoľvek negatívneho dopadu na posádku alebo prevádzku stanice.

V záujme bezpečnosti sa NASA rozhodla tento mesiac odložiť dva plánované výstupy do vesmíru. Presunuté dátumy vesmírnej vychádzky, na ktorej sa zúčastnili astronauti NASA Loral O'Hara a astronaut ESA Andreas Mogensen, ako aj vesmírna vychádzka s astronautmi NASA Loral O'Hara a Jasmin Moghbeli, ešte neboli oznámené.

Často kladené otázky (FAQ)

O: Aké úlohy plnili ruskí kozmonauti počas ich výstupu do vesmíru?

Odpoveď: Kozmonauti nainštalovali syntetický radarový komunikačný systém, rozmiestnili nanosatelit a preskúmali externý záložný žiarič na module Nauka.

Otázka: Rozvinula sa slnečná plachta nanosatelitu úplne?

Odpoveď: Nie, kamery pozorovali, že slnečná plachta sa počas odchodu zo stanice úplne nerozvinula.

Otázka: Vyskytol sa nejaký problém s radarovým systémom počas výstupu do vesmíru?

Odpoveď: Jeden z panelov radarového systému sa nepodarilo úplne rozvinúť, ale potrebné úpravy budú vykonané v pravý čas.

Otázka: Čo sa stalo počas kontroly záložného radiátora?

Odpoveď: V mieste úniku sa uvoľnila neočakávaná bublina chladiacej kvapaliny, hoci neprišla do kontaktu s oblekmi kozmonautov.

Otázka: Ako kozmonauti zabezpečili čistotu vesmírnej stanice po výstupe do vesmíru?

Odpoveď: Pred opätovným vstupom na stanicu kozmonauti skontrolovali svoje skafandre a nástroje, či neobsahujú stopy chladiacej kvapaliny a podľa potreby ich utreli. Tiež utreli svoje vybavenie a podstúpili ďalšie filtračné procesy, aby odstránili všetky zostávajúce nečistoty.

O: Koľko výstupov do vesmíru absolvovali kozmonaut Oleg Kononenko a kozmonaut Nikolaj Chub?

Odpoveď: Kononenko absolvoval šesť výstupov do vesmíru, pričom toto bol prvý Chubov výstup.