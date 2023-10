Poznajú sa kohúti v zrkadle? Nová štúdia vrhá svetlo

By

Priekopnícka štúdia vedená výskumníkmi z univerzít v Bonne a Bochume a MSH Medical School Hamburg spochybňuje konvenčné chápanie vtáčej inteligencie. Cieľom štúdie bolo preskúmať sebauvedomenie u kurčiat, najmä so zameraním na kohúty a ich schopnosť rozpoznať sa v zrkadle.

Tradične sa na hodnotenie sebapoznania u zvierat používa „Test známok“. Tento test však priniesol nekonzistentné výsledky, čo viedlo výskumníkov k hľadaniu ekologickejšieho prístupu. Sonja Hillemacher a Dr. Inga Tiemann sa v spolupráci s Prof. Dr. Dr. hc Onurom Güntürkünom rozhodli preskúmať prirodzené správanie kohútov, aby navrhli vhodnejší test.

Využitím skutočnosti, že kohúty vydávajú poplašné volania, aby varovali svojich priateľov pred potenciálnymi predátormi, vedci vymysleli inovatívny experiment. Vytvorili kontrolované prostredie, kde sa kohúti mohli navzájom vizuálne vnímať, pričom boli oddelení mriežkou. Keď bola zavedená simulovaná hrozba predátorov, kohúty vydávali výrazne vyšší počet poplašných volaní v porovnaní s tým, keď boli sami.

Na základe týchto zistení vedci zaviedli zrkadlo do testovacieho prostredia, aby preskúmali, či by kohúty reagovali poplachovým volaním, keď by videli svoj vlastný odraz. Prekvapivo, kohúty vydávali drasticky menej hovorov, čo naznačuje, že nevnímajú svoje vlastné odrazy ako iný vták.

Tieto výsledky spochybňujú predchádzajúce predpoklady o schopnostiach sebapoznania kohútov. Sonja Hillemacher naznačuje, že zatiaľ čo kohúty môžu rozpoznať svoje odrazy, môžu interpretovať zrkadlovú entitu ako neohrozujúcu, čo vedie k zníženiu poplachov.

Tento výskum zdôrazňuje dôležitosť kontextovo relevantných podmienok v behaviorálnych testoch a nabáda k posunu v perspektíve a metodológii v štúdiách kognície na zvieratách. Zohľadnením prirodzeného správania a prostredia zvierat môžu vedci odhaliť nové poznatky o ich inteligencii.

FAQ:

Otázka: Čo je to „Test známok“?

„Test známok“ je tradičná metóda používaná na hodnotenie sebapoznania u zvierat. Zahŕňa umiestnenie farebnej značky na zviera, ktoré je viditeľné iba cez zrkadlový odraz. Ak zviera prejaví povedomie o značke interakciou s ním cez zrkadlo, naznačuje to sebapoznanie.

Otázka: Aké boli zistenia štúdie o sebauvedomení kohútov?

Štúdia zistila, že kohúti vydávali podstatne menej poplašných volaní, keď videli svoj vlastný odraz v zrkadle, v porovnaní s tým, keď videli iného kohúta. To naznačuje, že kohúty môžu rozpoznať svoje odrazy, hoci ich vnímajú ako neohrozujúce entity.

Otázka: Ako tento výskum ovplyvňuje práva a dobré životné podmienky zvierat?

Výskum zdôrazňuje dôležitosť zohľadnenia prirodzeného správania a prostredia zvierat v behaviorálnych testoch. Lepším pochopením poznania zvierat a ich sebauvedomenia sa môžeme zasadzovať za lepšie životné podmienky a práva pre rôzne druhy, najmä v odvetviach, ako je poľnohospodárstvo a výskum.