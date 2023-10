Záhradnícke tipy na pridanie farby do vašej domácej záhrady

By

Pri plánovaní vašej domácej záhrady je dôležité vziať do úvahy kvitnúce kríky, pôdopokryvné rastliny a popínavé rastliny pre budúce návaly farieb. Tento október bol obzvlášť suchý, takže stojí za to zvážiť, aký vplyv to môže mať na vaše rastliny. Pred príchodom letných horúčav sa uistite, že vaša záhrada má dobrú vrstvu mulča a skontrolujte, či je váš zavlažovací systém v prevádzkovom stave. Navyše, pridanie pôdnej pokrývky môže zlepšiť celkový vzhľad vašej záhrady.

Prejdite sa po miestnom meste a hľadajte inšpiráciu v úspešných záhradách v tejto oblasti. Napríklad stredné záhrady Rockhamptonu boli skrášlené Gazanias scandens, rastlinou, ktorá sa stala synonymom mesta. Gazanias, ktoré sú k dispozícii v rôznych farbách, môžu byť zmiešané alebo vysadené v jednotlivých farbách pre ohromujúci vizuálny dojem. Tieto pôdopokryvné rastliny sú ideálne pre slnečné miesta a poskytujú živé zobrazenie aj na exponovaných miestach.

Gazania patria do čeľade Compositae Daisy a ľahko sa pestujú. Prichádzajú v širokej škále žiarivých farieb a dvojfarebných odtieňov. Pochádzajú z Južnej Afriky, sú to bylinné trvalky, ktoré môžu vytvárať trsy alebo majú behúne, ktoré sa ťahajú po skalách. Rastliny tiež ľahko produkujú sadenice, čím vytvárajú nepretržitú prítomnosť vo vašej záhrade.

Medzi ďalšie záhrady, ktoré vystavujú nádherné rastliny, patrí park Col Brown, kde nájdete malý smaragd Tabernaemontana Corymbosa. Tento atraktívny malý ker má lesklé tmavozelené listy a zhluky bielych, slabo sladko voňajúcich kvetov po celý rok. Je všestranný a vhodný na nízke živé ploty, okraje záhrad alebo výsadbu do nádob.

Na letisku Rockhampton je vchod zdobený pôsobivou triedou paliem Bismarck. Tieto vodné palmy s atraktívnym modrošedým olistením pochádzajú z Madagaskaru. Aj keď nemusia byť vhodné do malých záhrad, pri dostatočnom priestore môžu dorásť až do šírky troch metrov. V letiskových záhradách sa nachádzajú aj podsadové výsadby, ktoré poskytujú krásny kontrast k palmám.

Aloe, ktoré sa pestuje v centrálnom Queenslande už viac ako storočie, stojí za zváženie aj do vašej záhrady. Teraz sú k dispozícii odolné a farebné hybridy, pričom niektoré odrody kvitnú nepretržite šesť mesiacov. Aloe Bush Baby Yellow so svojimi jemnými žltými kvetmi a tmavozelenými listami je obzvlášť príťažlivý.

Nakoniec, frangipani strom, tiež známy ako Plumeria, možno stále nájsť v celom Rockhamptone. Plumeria obtusa alebo Evergreen Frangipani si zachováva svoje listy po celý rok a má lesklé, tmavozelené listy. Čisto biele, vysoko voňavé kvety ju robia neprehliadnuteľnou.

Prejdite sa tento víkend po svojom meste a objavíte množstvo nápadných kvitnúcich rastlín, ktoré by mohli byť ideálne pre vašu záhradu.

