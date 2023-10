Vedci rekonštruujú tvár kľúčovej fosílie pri evolúcii ľudoopov a ľudstva

By

Vedci z Amerického prírodovedného múzea, Brooklyn College a Katalánskeho inštitútu paleontológie Miquel Crusafont úspešne zrekonštruovali tvár Pierolapithecus catalaunicus, významnú fosíliu pri štúdiu ľudoopice a ľudskej evolúcie.

Pierolapithecus catalaunicus, druh, ktorý žil asi pred 12 miliónmi rokov, je rozhodujúci pre pochopenie mozaikovej povahy evolúcie hominidov. Je to jeden z mála druhov známych z dobre zachovanej lebky a čiastočnej kostry, čo poskytuje cenné poznatky o jeho umiestnení v rodokmeni hominidov a jeho biológii.

Predchádzajúce chápanie Pierolapithecus naznačovalo, že mal vzpriamený telesný plán pred vyvinutím adaptácií na zavesenie a pohyb medzi vetvami stromov. V dôsledku poškodenia lebky však pretrvávajú diskusie o jej evolučnom postavení.

Na vyriešenie týchto otázok vedci použili CT skeny na virtuálnu rekonštrukciu lebky Pierolapithecus a porovnali ju s inými druhmi primátov. Modelovali tiež vývoj kľúčových znakov štruktúry tváre opíc. Ich zistenia odhalili, že Pierolapithecus zdieľa podobnosti v celkovom tvare a veľkosti tváre s fosílnymi aj živými ľudoopmi, ale má aj odlišné črty tváre, ktoré sa nenachádzajú u iných ľudoopov stredného miocénu.

Výsledky podporujú myšlienku, že Pierolapithecus predstavuje jedného z prvých členov ľudoopej a ľudskej rodiny. Evolučné modelovanie ukázalo, že lebka Pierolapithecus sa tvarom a veľkosťou približuje k pôvodnej forme, z ktorej sa vyvinuli žijúce ľudoopy a ľudia. Zistenia tiež naznačujú, že gibony a siamangy, „menšie opice“, prešli zmenšením veľkosti v porovnaní s ich predkami.

Táto štúdia zdôrazňuje dôležitosť rekonštrukcie a analýzy dobre zachovaných fosílií, aby sme lepšie pochopili vývoj ľudoopov a ľudí. Získaním poznatkov o biológii a fyzikálnych vlastnostiach starých druhov, ako je Pierolapithecus, môžu vedci ďalej spresniť naše chápanie našej vlastnej evolučnej histórie.

