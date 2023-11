Nový výskum využíva nindžov prírody na ochranu kivi a včiel

Vedci z Kiwi skúmajú prelomové riešenie na boj proti nebezpečným patogénom v poľnohospodárskom sektore pomocou prírodných ninjov – fágových biologických kontrol. Termín „ninjovia prírody“ zaviedla doktorka Heather Hendricksonová, docentka na univerzite v Canterbury, aby opísala vírusy, ktoré špecificky napádajú škodlivé baktérie bez toho, aby poškodili tie prospešné. Na rozdiel od antibiotík, ktoré majú často široké spektrum aktivity, fágy majú obmedzený rozsah hostiteľov, čo ich robí vysoko cielenými a účinnými v boji proti patogénom.

V priekopníckom úsilí získal interdisciplinárny výskumný tím Dr. Hendricksona 8.9 milióna dolárov z fondu Ministerstva obchodu, inovácií a zamestnanosti v roku 2023 na vývoj fágových „koktailov“ na boj proti kľúčovým poľnohospodárskym patogénom. Iniciatívy sa primárne zameriavajú na boj proti rakovine viniča kivi (Psa) a americkému vírusu Foulbrood, ktorý postihuje včely medonosné.

Výhoda použitia fágov spočíva v ich schopnosti špecificky infikovať cielené patogény a zároveň šetriť ostatné mikroorganizmy nevyhnutné pre zdravie organizmu. Napríklad, ak sa fág podá včele medonosnej, napadne priamo špecifický patogén bez ovplyvnenia prospešných črevných baktérií včiel. Tento mechanizmus presného zameriavania minimalizuje riziko narušenia celkového zdravia chráneného organizmu.

Využitie fágovej biokontroly má významné dôsledky pre novozélandský poľnohospodársky sektor. Vývojom prispôsobených fágových riešení výskumníci dúfajú, že zvýšia produktivitu a bezpečnosť v potravinárskom priemysle a zároveň podporia environmentálne povedomie. Okrem toho sa projekt zameriava na posilnenie výrobného biopriemyslu, vytváranie vysokokvalifikovaných pracovných miest a uľahčenie prístupu na globálne trhy.

Výskumná spolupráca zahŕňa vážené inštitúcie ako University of Otago, Plant and Food Research, Cawthron Institute, BioSouth Ltd a Apiculture New Zealand. Domorodé perspektívy vedené maorskými vedcami a výskumníkmi poskytujú cenné poznatky o dôsledkoch projektu pre taiao (životné prostredie), najmä vzhľadom na prevahu podnikov vedených Maormi v primárnom sektore.

Dlhodobá vízia tohto úsilia presahuje rámec poľnohospodárskeho sektora. Dr. Hendrickson verí, že vytvorením potrebnej infraštruktúry a odborných znalostí na bezpečné využitie fágov v poľnohospodárstve možno platformu rozšíriť tak, aby riešila vznikajúce hrozby pre produkciu potravín a dokonca sa zamerala na medicínsky relevantné ľudské patogény. Tento výskum otvára vzrušujúce možnosti pre budúcnosť kontroly chorôb a biologickej bezpečnosti v rôznych priemyselných odvetviach.

Projekt už získal podporu od zainteresovaných strán vrátane včelárov, ktorí veľkoryso poskytli vzorky pôdy. Na znak vďaky výskumníci pomenovali objavené fágy po prispievateľoch, pričom niektoré boli pomenované po známych postavách ako Dame Jacinda Ardern, Sir Ashley Bloomfield a dokonca aj samotní včelári.

Využitím sily prírodných ninjov má Nový Zéland dobrú pozíciu na to, aby spôsobil revolúciu v kontrole chorôb v poľnohospodárstve, chránil životne dôležité ekosystémy a potenciálne pripravil cestu pre nové prístupy v boji proti ľudským patogénom.

FAQ

Čo sú fágové biokontroly?

Fágové biokontroly sú vírusy, ktoré sa špecificky zameriavajú na škodlivé baktérie v organizmoch a napádajú ich, čím ponúkajú vysoko cielený prístup ku kontrole chorôb.

Ako sa fágy líšia od antibiotík?

Na rozdiel od antibiotík, ktoré môžu poškodiť škodlivé aj prospešné baktérie, fágy majú obmedzený rozsah hostiteľov, čo im umožňuje zamerať sa na špecifické patogény bez ovplyvnenia užitočných mikroorganizmov.

Na aké patogény sa výskumníci zameriavajú?

Výskum je primárne zameraný na boj proti rakovine viniča kiwi (Psa) a vírusu American Foulbrood (AFB), ktorý predstavuje hrozbu pre včely.

Aký je potenciálny vplyv tohto výskumu?

Výskum má potenciál zvýšiť produktivitu a bezpečnosť v poľnohospodárskom sektore a zároveň posilniť výrobný biopriemysel, vytvoriť vysokokvalifikované pracovné miesta a uľahčiť prístup na environmentálne uvedomelé globálne trhy. Okrem toho môže mať tento výskum dôsledky na boj proti novým hrozbám pri výrobe potravín a dokonca aj na zacielenie na ľudské patogény.

Kto sa podieľa na výskumnej spolupráci?

Spolupráca zahŕňa výskumníkov z University of Canterbury, University of Otago, Plant and Food Research, Cawthron Institute, BioSouth Ltd a Apiculture New Zealand. Maorskí vedci a výskumníci tiež poskytujú cenné domorodé perspektívy.