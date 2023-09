Skúmanie hlbín Sierra de Atapuerca

Nedávna geologická štúdia vykonaná Josepom M. Parésom a jeho tímom z Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) sa ponorila do podpovrchu Sierra de Atapuerca v Španielsku. Štúdia publikovaná v časopise Marine and Petroleum Geology mala za cieľ pochopiť hlbokú štruktúru oblasti a jej geologické súvislosti.

Výskum odhalil, že materiály prítomné pod povrchom sú vápence, ktoré sú viditeľné pozdĺž Sierra de Atapuerca. Tieto materiály sú len „špičkou ľadovca“ oveľa väčšej podpovrchovej štruktúry, ktorá sa rozprestiera na šírku viac ako 5 km. Táto štruktúra vznikla vďaka prítomnosti mäkkých materiálov, konkrétne triasových lutitov a evaporitov, ktoré umožňovali pohyb vrstiev.

Štúdia tiež objasnila geologické usporiadanie pohoria Sierra de Atapuerca. Geologické práce, ktoré sa tradične označujú ako antiklinála, ukázali, že táto štruktúra presahuje hĺbku 1,000 XNUMX m. V tejto hĺbke druhohorné vrstvy spočívajú na paleozoickom podloží, ktoré je tuhé a kryštalické. Výsledky naznačujú, že skladanie vrstiev bolo umožnené existenciou špecifických materiálov, ktoré pôsobia ako lubrikanty alebo oddeľovacie úrovne, umožňujúce vrstve skĺznuť po pevnom suteréne. V prípade povodia Duero pozostáva úroveň oddelenia z materiálov z obdobia triasu, ktoré sú mechanicky slabé a uľahčujú pohyb a skladanie nadložných vrstiev.

Zistenia tejto štúdie poskytujú cenné poznatky o hlbokej štruktúre Sierra de Atapuerca a jej geologických súvislostiach. Pochopenie podpovrchovej geológie tohto regiónu je nevyhnutné pre ďalší výskum jeho geologickej histórie a potenciálnych dôsledkov pre ľudskú evolúciu.

Zdroj: Pedro Cámara et al, Connecting the Iberian Range with Basque-Cantabrian Basin: The structure of the Sierra de Atapuerca (Španielsko), morská a ropná geológia (2023). DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2023.106417

Zdroj: CENIEH

