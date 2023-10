Staroveké letokruhy odhaľujú obrovskú slnečnú búrku pred 14,300 XNUMX rokmi

By

Vedci objavili dôkazy o masívnej slnečnej búrke, ku ktorej došlo pred 14,300 XNUMX rokmi, analýzou starých letokruhov nájdených vo francúzskych Alpách. Nárast hladín rádioaktívneho uhlíka spôsobený slnečnou búrkou je najväčší, aký bol kedy identifikovaný, a ak by k nemu došlo dnes, bol by pre modernú technologickú spoločnosť katastrofou. Takáto búrka by mohla zničiť telekomunikačné a satelitné systémy, spôsobiť výpadky elektrickej siete a stáť miliardy libier. Výskumníci zdôrazňujú potrebu porozumieť týmto slnečným búrkam a pripraviť sa na ne, aby ochránili globálnu komunikačnú a energetickú infraštruktúru.

Štúdiu vykonal medzinárodný tím vedcov z Collège de France, CEREGE, IMBE, Aix-Marseille University a University of Leeds. Analyzovali kmene subfosílnych stromov z rieky Drouzet a pred 14,300 XNUMX rokmi našli bezprecedentný nárast hladín rádioaktívneho uhlíka. Pri porovnaní tohto nárastu s meraniami berýlia z grónskych ľadových jadier tím dospel k záveru, že to bolo spôsobené masívnou slnečnou búrkou, ktorá vyvrhla energetické častice do zemskej atmosféry.

Podobné slnečné búrky by dnes mali ničivé následky, vrátane poškodenia transformátorov v elektrických sieťach, satelitov pre navigáciu a telekomunikácie by sa stali nepoužiteľnými a vážneho radiačného rizika pre astronautov. Výskumníci upozorňujú, že je dôležité pochopiť budúce riziká takýchto udalostí a podniknúť kroky na vybudovanie odolnosti a ochranu našich systémov pred možným poškodením.

Zatiaľ čo výskumníci identifikovali deväť podobných slnečných búrok za posledných 15,000 14,300 rokov, táto XNUMX XNUMX rokov stará búrka je najväčšia, aká bola kedy nájdená. Presné príčiny a frekvencia týchto extrémnych slnečných búrok sú stále neznáme, čo zdôrazňuje potrebu ďalšieho štúdia a pochopenia správania Slnka.

