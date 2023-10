Juvenilná hviezdica s tŕňovou korunou: Odolné dravce v meniacej sa klíme

Morskí biológovia z univerzity v Sydney zistili, že mladé hviezdice s tŕňovou korunou majú pozoruhodnú schopnosť tolerovať vlny horúčav. Táto tepelná tolerancia im umožňuje prežiť v otepľujúcich sa vodách, dokonca aj na úrovniach, ktoré sú pre koraly smrteľné. V dôsledku toho, keď sa hviezdice vyvinú do mäsožravých predátorov, predstavujú významnú hrozbu pre opätovný rast koralových útesov.

Hviezdice s tŕňovou korunou, pôvodom z Veľkej koralovej bariéry a Indo-pacifickej oblasti, sú považované za druh znepokojujúci vzhľadom na rozsiahle škody, ktoré spôsobujú na koraloch. Hoci sa z hľadiska ich vplyvu na úmrtnosť koralov zaraďujú pod cyklóny a bielenie, ich schopnosť odolávať otepľujúcim sa vodám zhoršuje ničivé účinky zmeny klímy na útesy.

Výskum, ktorý viedla profesorka Maria Byrne z School of Life and Environmental Sciences na University of Sydney, zdôrazňuje, že mladé hviezdice s tŕňovou korunou vykazujú vyššiu tepelnú toleranciu v porovnaní s ich dospelými náprotivkami. To znamená, že aj keď dospelé hviezdice ubúdajú v dôsledku faktorov, ako je nedostatok koralov alebo tepelný stres, ich bylinožravé mláďatá môžu trpezlivo čakať na vhodnú chvíľu, aby sa premenili na mäsožravé predátory.

Vyblednutie koralov a smrť môže nastať, keď teplota oceánu stúpne o 1-3 stupne Celzia nad bežné letné maximum. Tím profesora Byrneho zistil, že mladé hviezdice s tŕňovou korunou dokážu tolerovať teploty takmer trikrát vyššie ako tie, ktoré spôsobujú bielenie koralov. Táto odolnosť v kombinácii s nárastom sutinového biotopu v dôsledku úmrtnosti koralov umožňuje populácii hviezdice časom expandovať.

S vypuknutím dospelej fázy hviezdice s tŕňovou korunou nenásytne konzumujú kamenné koraly a zanechávajú za sebou kostry bez života. Tieto kostry sa nakoniec stanú domovom rias predtým, ako sa zhoršia. Úmrtnosť koralov spôsobená vybielením má podobný účinok, keďže zostávajúce odumreté koraly slúžia ako biotop pre potomstvo hviezdic požierajúcich riasy. Mláďatá môžu prežiť roky, kým sa útes nezregeneruje, čo v konečnom dôsledku vedie k vzniku novej generácie predátorov, ktorí sa živia koralmi.

Hoci presné príčiny prepuknutia hviezdice s tŕňovou korunou zostávajú nepochopiteľné, faktory ako nadmerný rybolov, akumulácia živín vo vode a úmrtnosť koralov spôsobená bielením prispievajú k ich šíreniu. Výskumníci tiež zistili, že schopnosť mláďat prežiť v podmienkach otepľovania sa odvodzuje od ich malej veľkosti, ktorá znižuje ich fyziologické požiadavky, a ich schopnosti živiť sa rôznymi zdrojmi potravy.

Celkovo štúdia objasňuje, ako sú mladé hviezdice s tŕňovou korunou odolné voči vlnám horúčav a darí sa im v otepľujúcich sa vodách. Pochopenie dynamiky týchto dravých hviezd a ich vplyvu na koralové útesy je kľúčové pre pochopenie dôsledkov zmeny klímy na morské ekosystémy.

