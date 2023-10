Nový vývoj v ruskom programe vesmírneho prieskumu

By

Prezident Vladimir Putin oznámil, že nová ruská orbitálna stanica, ktorá má nahradiť Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS), má byť uvedená do prevádzky do roku 2027. Táto správa prichádza v dôsledku neúspechu ruského lunárneho programu začiatkom tohto roka s neúspechom. svojho prvého mesačného záberu po 47 rokoch. Napriek tomuto neúspechu Putin potvrdil, že Rusko zostáva odhodlané plniť svoj lunárny program.

Na stretnutí s predstaviteľmi kozmického priemyslu Putin zdôraznil dôležitosť včasného rozvoja ruského vesmírneho programu, najmä pokiaľ ide o vesmírne lety s ľudskou posádkou. Zdôraznil, že nová orbitálna stanica musí zahŕňať najnovší pokrok vo vede a technike a musí byť schopná plniť budúce úlohy prieskumu vesmíru.

Jurij Borisov, šéf ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos, zopakoval Putinov postoj týkajúci sa potreby ruskej orbitálnej stanice. Zdôraznil, že ISS, ktorá je v prevádzke 25 rokov, dosiahne svoje limity približne do roku 2030. Ak Rusko nezačne pracovať na vytvorení vlastnej orbitálnej stanice do roku 2024, existuje riziko straty kapacít pilotovaných vesmírnych letov. do vypršania platnosti ISS.

Pokiaľ ide o havarijné pristátie lode Luna-25 na južnom póle Mesiaca v auguste, Putin vyjadril svoje sklamanie z technických nehôd, ale uistil, že lunárny program bude pokračovať. Zdôraznil, že je dôležité poučiť sa z chýb a využiť získané skúsenosti pre budúce úsilie.

Pokiaľ ide o lunárny program, Borisov odhalil, že môže dôjsť k posunu v pláne, pričom ďalší štart Mesiaca sa potenciálne presunie na rok 2026 namiesto pôvodne plánovaného roku 2027.

S týmto nedávnym vývojom sa Rusko snaží udržať si svoju oporu v prieskume vesmíru a pokračovať v posúvaní hraníc pilotovaných vesmírnych letov.

FAQ:

Otázka: Aká je nová orbitálna stanica, ktorú Rusko plánuje postaviť?

Odpoveď: Rusko vyvíja svoju vlastnú orbitálnu stanicu ako nástupcu Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS).

Otázka: Kedy sa očakáva, že bude nová orbitálna stanica v prevádzke?

A: Prezident Putin uviedol, že prvý segment novej orbitálnej stanice by mal byť uvedený do prevádzky do roku 2027.

Otázka: Aké sú dôsledky, ak Rusko nevytvorí vlastnú orbitálnu stanicu?

Odpoveď: Jurij Borisov zdôraznil, že ak Rusko nezačne pracovať na svojej vlastnej orbitálnej stanici do roku 2024, môže dôjsť k strate schopností pilotovaných vesmírnych letov v dôsledku uplynutia platnosti ISS.

Otázka: Aký je stav ruského lunárneho programu?

Odpoveď: Napriek neúspechu začiatkom tohto roka v dôsledku núdzového pristátia lode Luna-25 prezident Putin potvrdil, že Rusko je naďalej odhodlané plniť svoj lunárny program.

Otázka: Zmenil sa plán ďalšieho štartu Mesiaca?

Odpoveď: Existuje možnosť, že ďalší štart Mesiaca, pôvodne plánovaný na rok 2027, sa môže presunúť na rok 2026.